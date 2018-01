Petr Fiala chce obnovit silné postavení ODS

Připomněl, že když se před čtyřmi lety stal předsedou strany, společně museli zachraňovat právo na existenci ODS a holý politický život. V současnosti je podle něj strana ve zcela odlišné situaci, z čehož vychází i jeho představa o dalším směřování ODS.

„V následujícím období plně obnovíme étos Občanské demokratické strany jako silné a spolehlivé reformní pravicové strany. Moderní strany pro moderní stát, pro Česko, které je silné, efektivní a bezpečné. Jsme znovu silnější a ještě více postavíme odbornost proti experimentům. Postavíme reformní poctivost a důslednost proti kupování si voličů sliby a polovičními řešeními. Postavíme ještě silnější obranu proti sociálním experimentům a rozpínavosti státu tam, kde stát nepatří,“ sliboval Fiala.

Do příštích voleb do Poslanecké sněmovny si podle něj ODS už bude chtít od voličů vyžádat přímý silný mandát pro vytvoření vlády. „Chci říct, že vidím jako reálné, abychom v příštích parlamentních volbách, zvlášť pokud budou v řádném termínu, zachovali minimálně dynamiku našeho růstu o 50 procent voličů oproti předchozím volbám,“ řekl Fiala.

Slíbil, že pokud mu delegáti opět dají důvěru, bude dále vést ODS se sílící dynamikou růstu. „Bude to chtít ještě hodně práce. Bude to náročné pro vedení strany. Bude to náročné pro kluby ve Sněmovně i v Senátu. Bude to výzva pro všechny. Ale my to dokážeme,“ konstatoval Fiala.

V říjnových parlamentních volbách zvítězilo s téměř 30 procenty hnutí ANO, druhá ODS získala 11,3 procenta. Výsledek nad deseti procenty měli také Piráti a SPD Tomia Okamury. Levice oslabila, komunisté i ČSSD dostali ani ne osm procent. Nad pět procent se dostali lidovci, TOP 09 a Starostové a nezávislí.

autor: sla