Petr Forman, to by byl prezident. Nebo Šimon Pánek... Herec Javorský varuje před pýchou intelektu

Javorský uvedl, že má obdiv k úplně normálním lidem, ke všem poctivým lidem, jichž je skutečně hodně. „Nemusí mít IQ 230 a nemusí to být celebrity. Třeba pan Vojtíšek támhle z Chýše, toho obdivuji, protože je to jednoduše poctivý člověk,“ uvedl Javorský.

Svůj obdiv vyznal také k Petru Formanovi, jehož by chtěl mít za prezidenta. „To je nejrovnější člověk na celém světě, jakého jsem kdy osobně poznal. Nebo například Šimon Pánek, který dokázal svou prací v Člověku v tísni obrovské věci,“ podotkl.

Původní text ZDE

A co Javorskému vadí? Nejvíce je to prý pýcha intelektu. „Pár lidí si myslí, že je chytrých a že dokáže ostatní přečůrat, což je velmi krátkozraké. Když selže intelekt, nastoupí svaly. Mohou být hnědé, rudé, různé, které koneckonců také zmlátily Evropu, potažmo celý svět. Protože intelekt začal být vyčůraný, selhal rozum, začal si hrabat pod sebe, začal zneužívat normálních lidí, tedy těch svalů. A selhal kvůli srdci, které dává mantinely intelektu, je to i morálka,“ zmínil Javorský se slovy, že nemám-li srdce v pořádku, rozum si dělá, co chce, a dopadne to špatně.

„Intelekt je velmi pyšný, nedává si na sebe pozor a to není dobře,“ dodal Javorský závěrem.

autor: vef