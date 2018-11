Petříček chce pro země západního Balkánu evropskou perspektivu

Při provádění potřebných reforem, které vstup do EU vyžaduje, by balkánským státům mohly podle Petříčka pomoci zkušenosti zemí visegrádské skupiny (V4), tedy Česka, Slovenska, Polska a Maďarska. „Myslím, že země V4 jsou dobrou ukázkou toho, že motivace stát se členem Evropské unie vedla k tomu, že reformy probíhaly výrazně rychleji, než by asi proběhly bez té perspektivy,“ řekl.

Petříček se chce věnovat i další perspektivě zemí Východního partnerství, tedy skupiny států východní Evropy, s níž EU blíže spolupracuje. Projekt Východního partnerství bude podle něj patřit i mezi české priority předsednictví V4, které začne příští rok v červenci. Česko chce v tomto směru navázat na nynější slovenské předsednictví, které na příští rok plánuje zasedání V4 společně se zeměmi Východního partnerství.

Ministr řekl, že v rámci středoevropské spolupráce připravuje i jednání s dalšími sousedními státy. V říjnu navštívil Německo a minulý týden Slovensko, tento čtvrtek ho čeká cesta do Polska a jednání s protějškem Jackem Czaputowiczem především o bilaterálních tématech. „Máme velmi intenzivní kulturní spolupráci, Polsko je také nezanedbatelný obchodní partner, je to jeden z největších trhů pro české podniky. Také bychom se měli spolu soustředit na debaty kolem společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU,“ řekl Petříček.

V listopadu by se Petříček měl sejít také s maďarským ministrem zahraničí Péterem Szijjártóem, který přijede na návštěvu Prahy. Připravuje se také cesta šéfa české diplomacie do Rakouska.