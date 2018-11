Ne, vy Češi. Tomáš Halík prozradil, proč nechce kandidovat na Hrad

V neděli proběhl na Českém rozhlasu Plus rozhovor s Tomášem Halíkem, knězem a teologem. V něm se tento známý český kněz věnoval jak otázkám církevním, tak tématu kandidatury na prezidenta. Po návratu z Ameriky českou společnost prý nepoznával. „Ta většina jde určitým směrem, já doufám, že to jednou pomine, že za chvíli uvidí, že už trochu pomíjí ta hysterie z těch uprchlíků,” vyjádřil se teolog.

Eva Hůlková se Halíka ptala: „Vám nehrozí rozmazlování v nějaké interní halíkovské bublině?“ V souvislosti s tím, v jaké společnosti se pohybuje. Halík odvětil, že ne, že lidé, kterým slouží, jsou velmi kritičtí, a stejně tak jeho blízcí. „Já se ale nikdy neobklopoval nějakými lichometníky, spíš lidmi laskavými, kteří mi dávají zpětnou vazbu,“ pravil kněz. A také zmínil řeku nepřátelství, která se proti němu zřejmě vzdýmá. Vysvětluje si to tím, že prý vybočuje z řady a někteří lidé chtějí mít svou představu, jak vypadá „důstojný pán“. Říká, že irituje jak tradiční křesťany, tak tradiční ateisty, protože přitahuje lidi k církvi.

Pak se s moderátorkou bavil o politice a eventuálním politickém působení. „Démon-svůdce mi toho v životě nabízel hodně moc, jak tu kariéru církevní, tak samozřejmě tu kariéru politickou,“ prohlásil Halík a dodal: „Od chvíle, kdy jednou pan prezident Havel řekl v rádiu, že si mě představuje jako svého možného nástupce, tak mi bohužel připravil, že mě dodneška, a to je více než dvacet let, zastavují lidé a říkají, že jsem měl být tím prezidentem.“ Prý by ho volili i jistí nevěřící.

Halík uvedl, že byly chvíle, kdy si říkal, zda to není výzva. Ale když se vrátil z Ameriky, tak prý společnost nepoznával. „Najednou jsem viděl, že kalné vody toho populismu a toho strachu tak zaplavily naši zemi, že tady bych reálně neměl šanci,“ popsal, proč by neměl šanci vyhrát teolog. Na otázku, zda právě to není ta výzva, odpověděl, že výzva to samozřejmě je, bojuje s tím, dává kůži na trh, ale se svým programem by neměl šanci dostat nadpoloviční většinu hlasů. „Ta většina jde určitým směrem, já doufám, že to jednou pomine, že za chvíli uvidí, že už trochu pomíjí ta hysterie z těch uprchlíků. Že tu vlastně žádní nejsou a nikdo se k nám nehrne a Západ to vlastně zvládá,“ pokračoval Halík s tím, že tuto kartu populisté tedy již moc dlouho moct hrát nebudou, ale dodal, že si jistě něco dalšího vymyslí.

„Abych získal většinu voličů, musel bych bohužel říkat i věci, které jsou proti mému svědomí, a to já nejsem ochoten říkat,“ mínil Halík. A dodal, že pro něj je důležité mít svobodu říkat to, co mu napovídá jeho svědomí a rozum, takže všechny ostatní autority jsou v závorce. Halík si myslí, že i v pozici, ve které je nyní, může mnohé udělat.

