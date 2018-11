OS KOVO: Odboráři učí středoškoláky, jak se poprat s pracovní smlouvou

5. 11. 2018 11:34

Co čeká absolventy škol při nástupu do prvního zaměstnání? Jak má vypadat pracovní smlouva? Na co si dávat pozor při jejím uzavírání? Jaká jsou základní práva a povinnosti zaměstnance? Na tyto a další otázky odpovídají zástupci Odborového svazu KOVO (OS KOVO) při svých dnes již pravidelných přednáškách na jihočeských středních školách.