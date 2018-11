Rozvoral (SPD): Jsme zastánci pokračování platnosti smlouvy o likvidaci raket!

Poslední říjnový den letošního roku se konala v Bruselu schůzka Rady NATO-Rusko. Hlavním bodem jednání byl úmysl Spojených států odstoupit od rusko-americké smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu (INF).

Na podnět amerického prezidenta Donalda Trumpa jednali velvyslanci Spojených států a Ruska v Bruselu na schůzce Rady NATO-Rusko o opatřeních, které vyžadují Spojené státy vůči Rusku v dodržování smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu. Od roku 2014 jsou vztahy mezi USA a Ruskem velmi omezené (jednalo se o šestou schůzku na této úrovni), a to převážně ze strany Aliance, která na základě údajné ruské anexi Krymu pozastavila veškerou spolupráci s Moskvou. Šéf NATO Jens Stoltenberg uvedl, že smlouva INF je rozhodující pro euroatlantickou bezpečnost.

Představme si smlouvu Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty (INF) a připomeňme některé významné události, které jí ovlivnili:

· Smlouva byla podepsána v roce 1987, a na jejím základě bylo zlikvidováno 2.692 raket. Podepsal ji tehdejší prezident USA Ronald Reagan s vůdcem SSSR Michailem Gorbačovem.

· Za zásadní blok lze považovat závazek obou velmocí, že stáhnou všechny své rakety s doletem 500 až 55.000 kilometrů z Evropy a postupně je zlikvidují. Spojené státy měly v té době v západní Evropě rozmístěné rakety v západním Německu, Belgii, Itálii, Nizozemsku a Velké Británii. Sovětský svaz měl své rakety v NDR, Bulharsku a Československu (konkrétně v prostoru Hranic na Moravě s odpalovacími základnami v Přáslavicích, Staré Vodě a Zeleném Kříži).

· Na základě plánovaného umístění základen amerického protiraketového štítu v ČR a v Polsku v roce 2007 Moskva deklarovala své jednostranné odstoupení od této smlouvy (nakonec k odstoupení od smlouvy nedošlo, protože USA v roce 2009 od vybudování protiraketového štítu v ČR a Polsku ustoupily).

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD).

· Washington formuloval záměr odstoupení od této smlouvy v roce 2012, jako důvod deklaroval testy nových ruských raket R-500 s plochou dráhou letu pro mobilní komplex Iskander-M.

· Spojené státy od roku 2014 kritizují Rusko, že pracuje na vývoji nových střel Novator 9M729 a tím porušuje zmiňovanou smlouvu. Pohledem USA raketový systém 9M729 představuje vážné riziko pro strategickou stabilitu euroatlantického prostoru. Řada bezpečnostních analytiků ale interpretuje vývoj nových střel jako reakci Ruska na zbrojní programy Číny, která není svázána žádnými podobnými smlouvami. Moskva tato obvinění odmítá a obviňuje Washington z porušení smlouvy, a to v souvislosti s přípravou budování amerického protiraketového deštníku.

V současné době lze pozorovat zvyšující se napětí v otázkách bezpečnosti Evropy, což potvrzují i vojenská cvičení, a to jak na straně Ruska, tak i ze strany NATO.

Naše hnutí SPD je zastáncem pokračování platnosti dodržování této smlouvy, neboť lze předpokládat, že kdyby došlo k vypovězení smlouvy INF a Američané by poslali do Evropy své rakety, tak by s největší pravděpodobností Rusko odpovědělo stejným způsobem. Evropa by tak byla vystavena možnému válečnému konfliktu, což si nepřejeme a zásadně to odmítáme.

