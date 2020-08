Petříček promluvil k volbám a protestům v Bělorusku. Žádné tamní „ovce“ neřídíme

Anketa Je pro vás podstatné, koho ve volbách podporují umělci a jiné známé osobnosti? Ano 1% Ne 97% Podle toho kdo 2% hlasovalo: 14978 lidí

„Považujeme za nepřijatelné, že v souvislosti s předvolební agitací a výkonem shromažďovacího práva byl ještě před hlasováním zadržen vysoký počet osob. Stejně nepřijatelné jsou i zákroky represivních složek proti občanům, protestujícím proti průběhu a výsledkům voleb. Tato fakta nás znepokojují a vyzýváme běloruskou vládu, aby přestala trestat své občany za výkon ústavou garantovaných práv,“ ohradilo se Petříčkovo ministerstvo.

Česko podle resortu nevnímá běloruské volby jakožto demokratické a svobodné. „Vzhledem k zatčení potenciálního uchazeče o prezidentský post, populárního blogera Sergeje Tichanovského, a následnému uvěznění opozičního kandidáta Viktora Babarika, kterého stejně jako dalšího kandidáta Valerije Cepkala ústřední volební komise odmítla zaregistrovat, nelze tyto volby označit za svobodné a demokratické. Tento závěr potvrzuje i množství zpráv z průběhu hlasování a sčítání hlasů,“ zní v prohlášení Ministerstva zahraničních věcí ČR.

