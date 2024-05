Pin*our. Ten největší. Novotnému otrnulo a nastoupil na Havlíčka

Místopředseda opozičního hnutí ANO Karel Havlíček, který má ve stínové vládě ANO na starosti vědu, podle zjištění Seznam Zpráv zveřejňoval vědecké publikace v podezřelých časopisech. Dosáhl přitom akademického titulu docenta. Hájí se tím, že nepublikoval do predátorských časopisů, jako tomu bylo v případě Danuše Nerudové či Pavla Tuleji z TOP 09. Schytává to však ve velkém i z ODS, konkrétně od řeporyjského starosty Pavla Novotného, se kterým se přou o svá přirození.

Skandály s publikacemi v predátorských časopisech provázely v posledních dnech kandidátku STAN do europarlamentu Danuše Nerudové nebo nominanta TOP 09 Pavla Tuleju na post ministra pro vědu. Nyní se objevily informace, že si i Karel Havlíček vylepšoval akademické výsledky pomocí pochybných časopisů,

Představitelé hnutí ANO Havlíčka hájí, že publikovat v pochybných časopisech například v řeckém periodiku nebo v Moskvě, se podle šéfa hnutí ANO Andreje Babiše a šéfky poslaneckého klubu ANO Aleny Schillerové nedá s publikacemi Nerudové a Tuleji do predátorských časopisů srovnávat.

„Paní Nerudová a pan Tuleja podváděli tím, že vydávali své vědecké práce v predátorských časopisech, takže jste to teď museli zkusit i na Karla Havlíčka. Nevyšlo to. V žádném časopise z toho seznamu na rozdíl od nich nikdy nic nevydal,“ uvedl pro Seznam Zprávy šéf strany Andrej Babiš s tím, že v době Havlíčkových publikací nebyly časopisy problematické.

„Pokud já vím, tak na rozdíl od paní Nerudové a pana Tuleji nepublikoval v žádném predátorském časopise. Spíše by mě tedy zajímalo, nakolik ty predátorské publikace pomohly paní Nerudové k získání profesorského titulu,“ uvedla šéfka poslaneckého klubu Alena Schillerová.

Sám Havlíček se hájí, že nepsal texty do predátorských časopisů. „Publikoval jsem v řadě časopisů a mimo jiné i v tom univerzity Piraeus z Řecka. Poté, co jsem tam začal publikovat, mě oslovili, jestli bych nebyl jedním z několika desítek lidí v jejich ediční radě. Jinými slovy jsem oponoval články dalších autorů. Vše anonymně. To je běžný postup,“ napsal v reakci na dotaz redakce iDNES.cz Havlíček.

Spor Havlíček nyní vede i s řeporyjským starostou Pavlem Novotným z ODS. Do něj se 1. místopředsedu hnutí ANO opřel na plénu Sněmovny, když apeloval na premiéra Petra Fialu (ODS), aby se vůči Novotnému distancoval a rázně proti němu zakročil. Narážel na slova Novotného k fotce Felixe Slováčka s šéfkou KSČM Kateřinou Konečnou. Za to Novotný Slováčka nazval „d*bilem“ a pronesl na adresu Slováčkovy dcery Aničky, která trpí rakovinou, že nemá šanci se uzdravit. Před poslanci Havlíček řekl, že Novotný je „malý pinďour“.

A podobně se vyjádřil v pátek i na sociální síti. „Pavel Novotný je zvířátko. Tupá hlava, velké břicho, malý pinďour, ten patří do zoologické zahrady a nemá cenu se k němu vůbec vyjadřovat. Je to chudák,“ napsal Havlíček na Instagramu.

Dodal, že jiná věc je to, že se s ním fotí a vystavují ještě ostatní politici, ať už je to premiér Fiala, který se s ním směje na fotkách, Danuše Nerudová, která se ho zastává, nebo třeba Dana Drábová, která spolupracuje s hnutím STAN. „Ano, všichni tihleti nesou nemalou část viny za to, že tohleto zvířátko se prezentuje veřejně v médiích tak, jak se prezentuje. A to, že je to starosta části Prahy za ODS, je smutná vizitka ODS a premiéra,“ řekl opozičník.

„Ten Karel Havlíček potřebuje v první řadě obejmout, slyšet od přátel (když už nechal doma opatrovníka), že má 2x takového pinďoura jako starosta Řeporyjí a opatrně odvést k sanitce. Bude-li se cukat: hladit, chlácholit, povzbudit! To nikdo z poslanců lékařů nevidí, že mu jeblo?“ reagoval Novotný na sociální síti X.

Řeporyjský starosta si ve své kanceláři v Řeporyjích poté vyvěsil nafukovací penis a na něj přilepil vyfocenou hlavu Karla Havlíčka. „Obušek, Trhák, Ringo a připomenutí všem budoucím řeporyjským starostům a jejich zástupcům (dveře spojují na Orlím hnízdě mou a sestry kancelář), že největší pinďour sedí jinde. Dávám tě do kopie mailu, kde se udávám HK ODS za Sonnyšulína na zdi MNV, takže netřeba vyzývat k distancování se, na plénum to tahat nemusíš,“ vzkázal Pavel Novotný na platformě X Havlíčkovi.

Obušek, Trhák, Ringo a připomenutí všem budoucím řeporyjským starostům a jejich zástupcům (dveře spojují na Orlím hnízdě mou a sestry kancelář), že největší pinďour sedí jinde.



———

Technická pro @KarelHavlicek_: dávám tě do kopie mailu, kde se udávám HK ODS za Sonnyšulína na… pic.twitter.com/cnWcz8WPnu — Pavel Novotný ???? (@PavelNovotnak) May 10, 2024

Novotný tak narážel na Havlíčkovo dřívější neúspěšné podnikání, kdy měl údajně odebrat zboží od distributora Sony, protože ale neměl na zaplacení, jeho společnost zkrachovala.

Posléze dokonce Novotný vyzval Havlíčka, aby si svá pánská přirození porovnali. „Rád bych uzavřel jednu nastavenou kaši. Hele, Karle Havlíčku, mužně jsem vám přiznal většího pinďoura. Popravdě... Napadlo mě... Pojďme si je porovnat. Víš, měl bys to potvrzené,“ pokračoval Novotný.

Rád bych uzavřel jednu nastavenou kaši. Hele, @KarelHavlicek_ , mužně jsem vám přiznal většího pinďoura. Popravdě.. Napadlo mě.. Pome si je porovnat. Víš, měl bys to potvrzené. Pičo, ODS se něj nedistancovala a ještě se ukázalo, kdo má gothaj a kdo ne?? Karleeee... pic.twitter.com/du5IWvF3XD — Pavel Novotný ???? (@PavelNovotnak) May 10, 2024

Nakonec řeporyjský starosta oznámil, že si dopřeje terapii tmou. „Jsem rozhodnutý si jít na podzim lehnout zase do tmy. Nebudu to hrotit. 14 dnů, myslím, že deset tam budu, udělalo mi to minule dobře a ještě jsem pak vyprodal tři besedy,“ dodal Pavel Novotný, kterého provází jedna kontroverze za druhou.

Jsem rozhodnutý si jít na podzim lehnout zase do tmy. Nebudu to hrotit. 14 dnů, myslím, že deset tam budu, udělalo mi to minule dobře a ještě jsem pak vyprodal tři besedy. Veronika jako posledně, nediví se.



Když jsem vylezl ze tmy posledně (týden a pár hodin), tak jsem vyhodil… pic.twitter.com/7N2FjIE8W8 — Pavel Novotný ???? (@PavelNovotnak) May 10, 2024

