Piráti mají problém: Lžete, nebudu mlčet, uvedla Marvanová. Vážný příběh

Poté, co se na veřejnost dostala informace, že by městská hromadná doprava v Praze mohla pořádně zdražit, se zdá, že to mezi členy Rady hlavního města nepěkně jiskří. Radní Hana Kordová Marvanová, kterou do vedení nominovali TOP 09 a STAN, si postěžovala, že jí kolegové od Pirátů i Prahy sobě pomlouvají a ona se nemá jak bránit.

reklama

Praha řeší, jak alespoň částečně zalepit v rozpočtu díru hloubky Macochy, která vznikla poté, co kvůli koronavirové pandemii nedorazili do Prahy zahraniční turisté. Jednou z možností je i razantní zdražení městské hromadné dopravy. Na veřejnost pronikly informace, že by se roční kupon mohl zdražit ze současných 3 650,- až na 5 500,-. Nejen na sociálních sítích vyvolala tato informace značný rozruch.

Anketa Prospěl Dominik Feri české politice? Ano 28% Ne 72% hlasovalo: 11 lidí

Zdá se, že napětí panuje i mezi členy Rady hlavního města Prahy. Radní Hana Kordová Marvanová, která zastupuje TOP 09 a STAN, si na sociální síti Facebook posteskla, že o ní koaliční kolegové od Pirátů a Prahy sobě šíří pomluvy, že informaci o možném zdražení jízdného v Praze vynesla na veřejnost ona. Prý to v žádném případě není pravda, ale těžko se to dokazuje.

Tuto lež o ní prý šíří jak pirátský primátor Zdeněk Hřib, tak i Jan Čižinský z Prahy sobě.

„Za poslední dva dny jsem si přečetla řadu příspěvků, v nichž jsem obviňována z toho, že jsem úmyslně vynesla z výjezdního jednání rady deformovanou informaci o plánovaném razantním zvýšení jízdného v MHD, a tím jsem způsobila šíření fámy o záměrech náměstka Adama Scheinherra. Jan Čižinský mě a další politiky s tradičními politickými metodami obvinil, že ‚nad tím začali tančit politický dupák‘. Oba popřeli, že by náměstek představil plán na zvýšení lítačky na téměř 5.500 Kč. Takové pomluvě se musím bránit, i když mi to není vůbec příjemné, že tak musím činit veřejně. Bohužel pomluvy se opakují a já nemám jinou možnost, než to napsat zde,“ uvedla Kordová Marvanová na sociální síti.

Psali jsme: Teď tu byl! Kdo? Hrušínský. Co chtěl? Dotace. Kolik dostal? No spíš se ptejte, o kolik si řekl... Rada ČT: Chytit za flígr? Xaver po konci schůze vynesl další perly Lidice? Já chci od ČT profesionalitu! Šarapatka to schytal od člověka z vedení rady. Lipovskou vytočil jako nikdy Xaver: Chystám v ČT vážný krok. Situace je ještě horší, než jsem si myslel, vím od lidí

Skutečnost je podle Kordové Marvanové taková, že náměstek pro dopravu z Prahy sobě Adam Scheinherr prezentoval svůj návrh na výjezdním zasedání Rady i na jednání odborů před týdnem.

„Novinář z E15 mi volal po jednání odborů dopravního podniku, že má informaci od jejich předsedy Luboše Olejára, který přímo uvedl, že „cena roční jízdenky by se měla vrátit na zhruba 5,5 tisíce“. To jasně uvádí například článek na webu ČT24 ze dne 17.7. a dále zmiňuje, že ‚radní Hana Marvanová potom připustila, že Scheinherr přinesl návrhy na zvýšení cen téměř všech tarifů jízdného. Podle Olejára by chtěl náměstek ceny v MHD zvýšit ještě v průběhu léta, pokud pro to sežene podporu.‘ Proto se jednoznačně ohrazuji, že bych vynesla (a dokonce snad úmyslně) nepravdivé informace z jednání rady, kde svůj návrh pan náměstek Scheinherr představil zjevně stejně jako odborům,“ napsala radní.

Informaci médiím tedy předali odboráři a Marvanová připustila, že je na stole i návrh na zdražení kuponu na MHD, o kterém se bude ještě jednat. Jako tradiční politička má totiž za to, že se nemá lhát. Ani médiím, které se snaží informovat veřejnost o tom, co všechno vedení města probírá. I když jde jen o návrhy. Kordová zdůraznila, že tohle je práce novinářů a politici se nemají co zlobit na novináře, že dělají svou práci. Diskuse o návrzích podle radní patří k demokracii.

„Je pro mě smutným zjištěním, jak snadné je někoho pomluvit na internetu, aniž se může bránit, dokonce ho obvinit ze lži, a to jen proto, aby se někdo vymluvil před veřejností a hodil vinu na někoho jiného ve chvíli, kdy veřejnost nereagovala na záměr pana náměstka Scheinherra příznivě. Navíc já sama jsem na něj v žádném komentáři nijak neútočila ani ho nekritizovala. Uznávám totiž, že jeho argumentace byla z ekonomického hlediska logická, což jsem komentovala tím, že opravdu Praha má ve srovnání s jinými velkými městy v ČR skutečně velmi nízké ceny jízdného. Jediné, co jsem řekla, že o tom budeme ještě diskutovat a že současná doba koronavirové krize není podle mého názoru příliš vhodná pro zdražování čehokoli a že máme hledat úspory ve fungování dopravního podniku,“ konstatovala Kordová.

Psali jsme: „Vy ta čísla nemáte?“ Hřib nevěděl, kolik je v Praze nakažených, Kroužková si ho v ČT podala Moláček: Útoky na kavárnu a elity? Útoky na demokracii, jako Stalin Primátor Hřib: Věcná spolupráce bez zbytečného cirkusu Zatímco Pražanům chce Hřib s Pospíšilem zvýšit MHD, podívejte, jak se zachovali, když si pro peníze přišli z knihovny Václava Havla

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.