Piráti proti jádru? Nemám potřebu to komentovat, vzkazuje Fiala

Úvodem pořadu hovořil Fiala o předsednictví v Radě EU. Podle něj je nutné se na předsednictví dívat střízlivě a chápat, co to znamená. „To neznamená, že si budeme v Evropě dělat, co chceme, ale zároveň to neznamená, že na nic nemáme svůj vliv,“ uvedl. Za úspěšné předsednictví bude považovat zajištění energetické bezpečnosti pro Evropu – pro firmy i lidi.

„Jsme energeticky nezabezpečenou zemí a jsme velmi závislí na dodávkách z Ruska. Proto ty ceny vypadají, jak vypadají,“ zmínil Fiala, že k tomuto došlo vzhledem k tomu, co se v této zemi odehrávalo na vládní úrovni v minulosti. Ohrožuje nás to podle něj i do budoucna, abychom vůbec nějakou energii měli. „A to nedokážeme krátkodobě vyřešit bez jiných zemí a bez jisté formy solidarity. To je něco, co můžeme posunout dopředu a co ovlivní občany,“ zmínil Fiala.

Dále se hovořilo o hlasování Evropského parlamentu o pravidlech označovaných jako taxonomie, při němž bylo podpořeno dočasné zařazení energie z jádra a plynu mezi zelené investice. Čeští europoslanci však při hlasování nebyli jednotní – výjimkou byli tři pirátští politici.

„Nerozumím tomu postoji. Nemám potřebu to komentovat, co je důležitější, je výsledek, jak to pro ČR dopadlo. My jako vnitrozemský stát s takovými přírodními podmínkami prostě nemáme šanci celou svoji energii získávat z obnovitelných zdrojů a nemůžeme se odstřihnout od Ruska jinak, než že budeme rozvíjet jadernou energetiku. Jsem ale rád, že se našlo porozumění a většina a že je taxonomie v této podobě přijata,“ zmínil k tomu Fiala. Z hlediska vlády to však jako problém nevnímá. Závěrem se pak hovořilo o pražské korupční kauze, jež velmi ovlivnila především vládní hnutí STAN. „Jsem rád, že reakce hnutí STAN byla okamžitá a odpovídala tomu, jakou chceme v ČR prosazovat politickou kulturu. Dokonce odstoupil i ministr školství, který není vyšetřován,“ podotkl Fiala.

