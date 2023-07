Piráti uctili Mistra Jana Husa. Ale prý nešikovně

06.07.2023 14:04

MONITORING 6. července 1415 byl v Kostnici upálen Jan Hus. Je upálen poté, co odmítne odvolat tehdy z pohledu římskokatolické církve kacířské názory. 608 let poté na Husa vzpomínají Miroslav Kalousek (TOP 09), ale i další osobnosti českého veřejného prostoru včetně pirátských politiků. Komentátor Martin Schmarcz Čechům poradil, co by si z Husova odkazu měli vzít.