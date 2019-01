Pirátský humor primátora Hřiba: Příští pražský tunel bude pojmenován po politikovi ODS. Václav nebo Pavel

19. 1. 2019 21:39

Nové vedení Prahy hledá jméno pro další dopravní tunel. Rozhodně to prý nebude Blanka 2. Piráti jako nejsilnější koaliční strana mají za to, že by bylo dobré zachovat se genderově korektně a pojmenovat příští dopravní stavbu po nějakém muži. Když to primátor Zdeněk Hřib oznamoval delegátům na sjezdu v Táboře, vyvolal smích kolegů.