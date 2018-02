Pisklouni. Dokážou jen pištět! Zeman se u Soukupa vypořádal s odpůrci Duky a ohlásil velkou protiakci. Závažně pak promluvil o romském táboru v Letech a také o Babišovi

Úvodem se Soukup Zemana zeptal na to, že se v jednom z rozhovorů dočetl, že česká hlava státu jen nahlas říká to, co si západní politici myslí. Zeman si myslí, že je tomu skutečně tak.

„Mluvil jsem několikrát mezi čtyřma očima se západními politiky a mohu vám sdělit, že jejich názory byly zcela odlišné, než když se rozsvítily kamery,“ sdělil Zeman. „Všechno nemá být tabuizováno. Jediné, co má být tabuizováno, je perverze, sadismus,“ dodal prezident.

Následně se Zeman rozhovořil o romském táboru v Letech. „Nastudoval jsem si knihu profesora Rataje a knihu, která se jmenuje Bouře. Kdybyste si tyto dvě knihy přečetl, tak byste zjistil, že romský tábor měl opravdu dvě fáze – fázi pracovní a fázi koncentrační – a zadruhé že po polomu v tamních lesích byli vyžádáni nejdříve Židé a pak byli nasazeni Romové, kteří pracovali víc. A byli nasazováni k odstraňování škod po polomu. Nic není černobílé, není jenom jedna fáze. Ti, kdo odmítají, že tady byly dvě fáze, se mýlí,“ sdělil Zeman.

„Ti, kdo velmi lacinými argumenty hájí to, že od počátku šlo o koncentrák, a zapomínají tu předchozí fázi, tak vlastně škodí,“ dodal Zeman. „Německá nacistická genocida byla založena na vyhubení Romů stejně jako vyhubení Židů,“ doplnil rovněž.

„Vepřín je jen částečně na území daného tábora. Když ten vepřín zrušíme, bude tam prázdná plocha? Tak tam udělejme nějaké muzeum, například romské kultury,“ zmínil pak Zeman.



Zeman se pak také rozhovořil o pisklounech, kteří nedokážou nic jiného, než jen pištět. Tato slova padla v souvislosti s výzvou katolíků ve směru k papeži, aby neprodlužoval mandát arcibiskupu Dukovi. „Arcibiskup Duka je bývalý politický vězeň. Byl bych rád věděl, kdo z těch pisklounů by měl odvahu stát se politickým vězněm,“ řekl. „Když jsem si ten udavačský dopis přečetl, tak jsem se rozhodl, že se jako hlava České republiky obrátím na Svatého otce se žádostí, aby kardinálu Dukovi prodloužil mandát. Kéž by katolický klerus měl více takových osobností, jako je kardinál Duka. Každá taková výrazná osobnost je obklopena závistivými pisklouny,“ prozradil Zeman. Duka je pak podle jeho slov vlastencem.

Svůj názor pak Zeman řekl rovněž k tomu, že Andrej Babiš je podle rozhodnutí slovenského soudu oprávněně zapsán v seznamu StB. „Respektuji vůli voličů – a voliči o této události samozřejmě věděli. To není nic nového. Stejně jako věděli o kauze Čapí hnízdo, korunových dluhopisů a tak dále. Podceňovat voliče se nevyplácí,“ podotkl s tím, že na jeho rozhodnutí ohledně jmenování Babiše premiérem se nic nemění. Zlo pak podle něj organizovali důstojníci, nikoliv agenti.

Zeman se pak vyjádřil i k Pavlu Fischerovi, neúspěšnému prezidentskému kandidátovi, jenž se prohlásil za stínového prezidenta, který hodlá Zemana kritizovat. „I když média pokládám za hloupá, přece jen věřím, že média nebudou tak hloupá, aby panu Fischerovi naletěla,“ poznamenal následně Zeman. S tím Soukup nesouhlasil a hlouposti médií se obává.

„Žádný učený z nebe nespadl, ale blbce jako by shazovali. A pan psycholog Sláma seskočil na naši zem a nyní dělá diagnostiku mé oční sítnice,“ zkritizoval pak Zeman psychologa Slámu, jenž dlouhodobě hovoří nepříznivě o Zemanově zdravotním stavu.

Dalším tématem bylo sestavování vlády Andreje Babiše (ANO). „Dal jsem panu Babišovi dvě podmínky. Ta neomezená lhůta platí v tom případě, že bude vyjednávat. A podmínka dvě: vláda dostává důvěru na základě většiny přítomných. A z toho vyplývá, že se může stát, a stalo se to například v roce 1996 nebo 1998, kdy jedna strana odejde ze Sněmovny a sníží kvórum. Tím pádem 101 nepotřebujete,“ zmínil Zeman a rýpl si do poslanců, kteří podle něj toto nedokážou pochopit.

Poté se svěřil s tím, že jej Andrej Babiš pozval do Průhonic na večeři. „Zjistil jsem, že tam mají holoubátka, a já holoubátka rád,“ řekl Zeman. „Polévka tam prý stojí pět set korun,“ odvětil Soukup. „Nebudu to platit já,“ zakončil Zeman toto téma.

Zeman se poté rozhovořil i o profesoru Kyselovi, jenž je ústavním právníkem. „Doufám, že pan profesor, jehož jsem nedávno jmenoval, napíše také nějakou knihu místo toho, aby poskytoval jen rozhovory pro deník Právo. Nemám rád takové ty žvanílky, kteří dávají přednost rozhovůrkům před tím, aby napsali nějakou knihu,“ dodal.

„Když se sejdou dva ústavní právníci, mají tři různé názory. Někteří říkají, že když v ústavě není uvedena lhůta, myslí se tím bez zbytečného odkladu,“ dodal pak ještě Zeman ke jmenování vlády. On sám by Babiše nejmenoval premiérem jen tehdy, když by Babiš sám způsobil dopravní nehodu a zabil by při ní dítě. „Také kdyby mu byla diagnostikována nějaká vážná nemoc a on by odstoupil sám,“ řekl Zeman, jenž pohovořil o zadních vrátkách, jež má Babiš s lídrem SPD Tomiem Okamurou.

V Lánech pak podle svých slov Zeman přijme jak Okamuru, tak předsedu KSČM Vojtěcha Filipa a případně i nového předsedu ČSSD, bude-li o to stát. Zeman se v neděli zúčastní sjezdu sociálních demokratů. „ČSSD se potřebuje přestat vymlouvat na to, že její neúspěchy byly způsobeny vnějším okolím, například zlým prezidentem. Teď jsem četl nějakého popleteného psychopatického poradce bývalých předsedů sociální demokracie, který to svádí na mě,“ řekl Zeman myslíc na poradce Otu Novotného.

„Jestli někdo prohlásí, že voliči nepochopili dobré úmysly sociální demokracie, tak tím jinými slovy říká, že sociální demokracie je naprosto neschopná,“ sdělil dále Zeman. „Neočekávejte ode mě, že budu na někoho ukazovat prstem, že by měl být předsedou. To si musejí delegáti vybrat sami,“ dodal Zeman, že by novým předsedou měl být silný lídr, vizionář, sjednotitel.

