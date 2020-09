Pitomce ze mě dělali, obořil se Hamáček na Fridrichovou z ČT. Postrašil Okamurou

reklama

Ministr vnitra Jan Hamáček poskytl rozhovor youtuberovi Standovi, který provozuje pořad Standashow. Na rozhovor přišel již v tradičním červeném svetru. K červenému svetru směřovala i první otázka. Zájem o něj mělo projevit i muzeum. Jinak má doma desítky červených svetrů. „Teď nechodím v ničem jiným než v červeném. Že spím v červeném pyžamu a tak dále, ale já mám červenou rád,“ sdělil Hamáček.

„Pane Hamáčku, říkal jsem si, že musím využít situace,“ pověděl Standa, načež se oblékl do červené mikiny. Červená je i ústřední barva předvolební kampaně ČSSD. Prý se vede již od revoluce debata o tom, jakou barva by měla mít ČSSD, jelikož všude v Evropě používají červenou. V České republice však nedošlo k rozpuštění komunistické strany, která si červenou barvu ponechala. Sociální demokracie tak používala oranžovou barvu. Prý však bylo třeba se vrátit k tradici – k červené barvě.

Jako hrdina se necítí. Údajně dělal pouze svoji práci. „Já si říkám, že přece lidi nevolí podle toho, jestli ti ministři udělali svoji práci nebo ne. To má být automatický, takže musíme asi přinést něco víc,“ okomentoval předseda ČSSD probíhající kampaň do krajů a do Senátu. Rozhodně nejde říct, že bychom zvládli koronavirus. „Já jsem velmi opatrný, a pokud si vezmete nějaké mé výroky, tak já jsem celé léto říkal, že to není konec. Je to takové soužití s tygrem v kleci a že ten tygr zrovna spí a až se zase vzbudí, tak ho budeme muset nějakým způsobem zabavit, aby nás nesežral. Ono už to pomalu je tady. Ta čísla jsou horší, než byla na jaře,“ pověděl Hamáček.

Dále v rozhovoru objasnil, jak to bylo s dnes již virálním videem, kdy Česká televize natáčela s Hamáčkem rozhovor, kdy předseda ČSSD musel před živým vstupem do České televize spolu s jejími pracovníky řešit vztek a vulgární výrazy souseda, kterému se nelíbila světla mířící mu do oken v deset hodin večer.

Video zachycující vztek a nadávky souseda Jana Hamáčka

„To byla naprostá neprofesionalita České televize. Když tam přijeli s tou kamerou, tak já jsem jim říkal, ať nesvítí na ten barák, že to není jeho barák, ale barák souseda, který spí a bude problém. Ten kameraman mě velmi arogantně odbyl, takže já jsem je varoval, oni to udělali na svoje triko a pak ještě místo toho, aby se styděli za to, co udělali, tak to Nora Fridrichová vytáhla do hlavních zpráv, jakkoliv to bylo v době, kdy se ještě nevysílalo. Oni si z toho udělali srandu a ze mě udělali pitomce,“ objasnil situaci politik. Prý to nemá co dělat ve veřejnoprávní televizi.

„Jaký je Andrej Babiš krizový manažer, jak se vám s ním spolupracuje?“ zeptal se Standa Hamáčka. „Já si nemůžu stěžovat,“ odpověděl Hamáček. Věci si prý vyjasnili na začátku, kdy to poměrně skřípalo, ale jinak jim to spolu funguje dobře a nijak si nestěžuje.

Některá opatření, která vypadala chaoticky například tím, že byla vyhlašována pozdě v noci, tak to bylo způsobeno údajně tím, že to tu ještě nikdo předtím neprováděl. Prý šlo o válečnou chirurgii. „Dám jeden příklad. My jsme se tehdy v těch začátcích museli rozhodnout, že zavřeme supermarkety, protože začaly skákat čísla, byl to pátek, a odborníci, hygienici, epidemiologové řekli, že jestli pustíme lidi o víkendu do supermarketů, tak se nám to prostě utrhne a už to nezastavíme. Byl pátek večer. My jsme měli dvě možnosti, buď to vyhlásíme ještě v noci a díky tehdy hasičům se podařilo přes požární EPS a kontakty, které mají hasiči, obvolat ty největší supermarkety a zajistit, že neotevřou anebo to prostě ráno necháme otevřít a budeme to v 11 hodin vyklízet policií. Představa, že prostě pustíme v 11 hodin pořádkovou polici na Chodov v maskách a začneme vyklízet supermarkety, tak co by to udělalo s těma lidmi. Takže jsme to museli vyhlásit v noci a takhle se to tehdy dělalo ad hoc. Teď už je samozřejmě více času na to rozhodování, tak je i větší prostor pro zvážení,“ pověděl.

Standa se následně Hamáčka zeptal na to, jak se mu spolupracuje s KSČM, která podporuje vládu, když si sám napsal na twitter: „Před sedmdesáti lety komunisté zavraždili Miladu Horákovou. Její památka připomíná zvůli totalitních režimů minulého století a varuje před jejím opakováním.“ Hamáček to vysvětlil tím, že moc jiných možností po volbách do Poslanecké sněmovny nebylo. „Celá dneska ta demokratická opozice dala ruce pryč, řekla, že ji to nezajímá, že se toho nebudou účastnit a asi se shodneme na tom, že Česká republika nějakou vládu potřebuje. Jedna konstelace, která tady byla, byla dvoukoalice ANO s ČSSD, která se opírá o nějakou tichou podporu KSČM. Nicméně s tím, že tu podporu si vyjednává hnutí ANO. My žádný dokument s komunisty nemáme. Nebo to bude bez sociální demokracie a byla by to menšinová vláda ANO a tu by držely SPD a komunisti. Ono těch možností moc nebylo,“ vylíčil předseda ČSSD.

„Byla tam varianta ve hře, že by Andrej Babiš sestavil vládu s SPD?“ zeptal se moderátor. Prý ano. „Dneska by na ministerstvu vnitra buď seděl osobně Tomio Okamura, nebo někdo jím nominovaný,“ dodal Hamáček. Standa udiveně pohlédl na Hamáčka a řekl mu, že ho právě polila zimnice.

Moderátor následně připomněl hostovi Bohumínské usnesení z roku 1995, které mělo zakazovat ČSSD spolupráci s komunisty. „Zajímalo by mě, jestli Komunistická strana Čech a Moravy, která byla v 95, je jiná než dnešní komunistická strana?“ zeptal se. Prý je určitě jiná. Je starší, ale i ideově se vyvinula jinam, než byla v devadesátých letech.

Následně se Standa tázal Hamáčka, zda by měla být politika věc ideová či pragmatická. Hamáček si myslí, že tam zcela jistě musí být ideje, jelikož ty jsou základ. „To, co se děje teď, je to, že se ta politika velmi vyprazdňuje. Já se vsadím, že půlka těch politických stran, které jdou do krajských voleb, vůbec nemá žádný program nebo vymysleli něco, co napsali na kus papíru. V těch tradičních politických stranách ty debaty byly vždy základem. Sociální demokracie, německá sociální demokracie. Otázka, jak se postavit k Marxovi. To byly obrovské bitvy a obrovské diskuse, které jsou dneska pryč a je to škoda, protože musíte mít nějaká programová východiska,“ pověděl Hamáček. Trendem je prý bohužel to, že se říká jenom to, co chtějí lidi slyšet.

„Vy jste zmínil jméno Marx. Mě by zajímalo, jak se díváte na myšlenky Marxe dneska? Myslíte si, že pořád platí nebo je to prostě minulé století?“ zeptal se na závěr Standa ministra vnitra. „Sociální demokracie se s Marxem obecně rozešla. Tak samozřejmě pro pochopení spousty věcí je dobré si to přečíst, protože pak člověk pochopí, jaké byly kořeny toho hnutí, kde dnes my stojíme, ale ten svět je jiný dneska. Ty jeho pohledy jsou překonaný,“ dodal na závěr.

