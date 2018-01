Pitomost Jakuba Jandy. V amerických novinách vykreslil Zemana jako totálního zloducha a teď dostává odpověď

Euforické předvolební období, které zahýbalo emocemi nejednoho voliče, pomalu končí. Podle zástupce ředitele Evropských hodnot v Praze Jakuba Jandy jsou probíhající prezidentské volby nejdůležitější volby v České republice od roku 1989. Důležitost zdůvodňuje údajnou ruskou stopou v české politice a Zemana označil za nejtrumpističtějšího prezidenta v Evropě. „Ale kdeže, to je pitomost,“ reagoval na jeho slova komentátor Daniel Kaiser na serveru Echo24.cz, a vysvětlil proč.

Své prohlášení napsal Janda v komentáři otištěném v úterý na stránkách relevantního listu Washington Post. Občanům ale asi uniká fakt, že prezidentské volby v České republice mají řádově menší význam než volby do Poslanecké sněmovny. Vypovídá o tom to, jak moc investovali energie a emocí do včera ukončené kampaně.

Podle komentátora Kaisera ale může určitým způsobem mít tato prezidentská volba přesah do Evropy. „V čerstvém čísle britského týdeníku Spectator jsem narazil na zajímavou tezi francouzského filozofa Pierra Manenta: politika v Evropě dnes směřuje ke stavu, kdy proti sobě budou stát nevymáchaní populističtí demagogové a arogantní kosmopolitní centristé,“ citoval Kaiser.

Pro druhou skupinu prý Manent používá výraz „fanatismus středu“. „Projevuje se v několika mýtech: o xenofobii prostého lidu, o vlivu Kremlu a dezinformačních webů, o povolanosti elit řešit věci, které přesahují myšlenkové schopnosti obyvatelstva,“ upřesnil.

Přesně tohoto fanatismu politického centrismu je Drahoš, byť mdlým, ale perfektním představitelem. „Výzva vědců, Římský klub, ruská paranoia, toho jsme byli teď svědky i u nás,“ řekl Kaiser. A dodal, že sám byl vystaven intenzivnímu nátlaku z okruhu známých, aby neseděl doma a šel volit Drahoše. Zemanovi příznivci v tom okruhu prý buď nejsou, nebo se nechtěli zbytečně namáhat.

