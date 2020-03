Plný žaludek, nebo demokracie? Nový šéf Senátu má velké dilema ohledně cesty na Tchaj-wan

Hostem pátečních Dvaceti minut Radiožurnálu Českého rozhlasu byl nový předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Promluvil o Číně, Tchaj-wanu i plném žaludku a prozradil, proč je dnes Babiš u voličů tak populární. Od klasických politiků se prý liší tím, že ráno je schopen říct jednu věc, večer své tvrzení z rána naprosto popřít, vyslovit názor zcela opačný, a u voličů mu to projde.

Hned v úvodu prohlásil, že ještě není rozhodnut, zda pojede na Tchaj-wan. „Já si poslechnu třeba i moudřejší a chytřejší a pak se rozhodnu. Já jsem tak zvyklý,“ prohlásil Vystrčil s tím, že ještě nemá pohromadě všechny informace. Už teď ale ví, že ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) by mu cestu nedoporučil. „Řekl, že pokud by mi měl dát nějaké doporučení, tak by mi cestu nedoporučil,“ prozradil předseda Senátu.

Slyší ale i hlasy, které mu cestu doporučují už proto, že Česku může prospět obchod s Tchaj-wanem. Na druhé straně by to mohlo uškodit některým českým firmám působícím v Číně.

„Já se budu muset rozhodnout, co je pro občany České republiky lepší,“ uvedl.

Klade si prý také otázku, co je víc, zda plný žaludek, nebo demokratické hodnoty. Kdyby bylo jen na něm, dal by přednost obhajobě hodnotám demokracie. „Ale já tam nejsem za Vystrčila, já tam jsem za Senát,“ zdůraznil s tím, že musí hledět na to, zda tato cesta, či její zrušení, posílí český obchod s Čínou, nebo zda bude přednější klást větší důraz na demokratické hodnoty.

V tuto chvíli prý ponechává prostor k jednáním s ministerstvem zahraničí, ale kdyby Černínský palác nereagoval dost razantně na čínské výhrůžky Vystrčilovu předchůdci Jaroslavu Kuberovi, Vystrčil je připraven vydat vlastní senátní stanovisko.

Ve druhé polovině rozhovoru se předseda Senátu věnoval možnému střetu Andreje Babiše (ANO) ve vztahu k evropským dotacím a k jeho Agrofertu, který dočasně odložil do svěřenského fondu. Ať už to podle zákona bude vyhodnoceno jakkoliv, pode Vystrčila není v pořádku, když má Babiš výhody z čerpání dotací Agrofertem jako konečný uživatel výhod a současně jako premiér členské země EU spolurozhoduje o tom, kolik peněz z evropských dotací přiteče do Česka.

Vystrčil v této souvislosti sáhl k jednomu srovnání. „Když někdo opakovaně nezdraví, když vejde do místnosti, tak je to prostě neslušné a je úplně jedno, jestli je to v souladu se zákonem nebo ne,“ zdůraznil Vystrčil.

Na závěr prozradil, proč může být Babiš u voličů tak populární. Současnému premiérovi prý nelze upřít, že je pracovitý. Další věc je, že Babiš je ráno schopen říct jednu věc a večer své tvrzení z rána úplně popřít a vyslovit pravý opak. A prochází mu to.

„Dneska se ukazuje, že kdo má žaludek říct věc, která není pravdou, tak vítězí, protože dneska se ten svět vyvíjí tak rychle, že není čas ověřovat, zda říkal pravdu, a už to překryjí jiné události,“ dodal Vystrčil.

