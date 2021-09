Plukovník: Babiš ubránil Česko. Teď se velitel nemění! Ví, co chystají Piráti. Zlodějny

„Těšil bych se na to, až krachnou. Nebo v opačném případě, jak říká kamarád, ‚na dřevěný spacák‘,“ komentuje plukovník ve výslužbě, účastník misí OSN Pavel Skácel případné volební vítězství opozičních stran. Sám dnes v seniorském věku s mnoha životními zkušenostmi i s řízením lidí hodnotí: ano, je lépe. Pozastavuje se nad trendem: auta jen pro horních deset tisíc. Připomeňme, že Skácel vzbudil zásadní bouři už před šesti lety v souvislosti s migrací, a to konstatováním, že uprchlíci jsou vlastně „vetřelci“ a jde o „řízenou invazi“.

reklama

„Atmosféra je nakažená nejen C19, ale velkou mírou nesoudnosti, hulvátství a sprostoty.“ Plukovník ve výslužbě, účastník misí OSN Pavel Skácel popisuje, jak veřejný diskurz plave v bahně chtivosti po moci. „To, co si dovolují někteří lidé na setkáních s premiérem, je důsledek vlády mediokracie,“ myslí si. Valná většina lidí totiž mluví jen o tom, co slyšela a viděla v médiích. Málokdo zohlední vlastní zkušenost nebo projeví originální názor. „Nadávat umí každý. A to myslím i ty z mého okolí, kteří zprávy a TV vůbec nesledují. Je veliká promořenost ‚Antibabišem‘,“ říká na začátek svého komentáře k situaci předvolební republiky. Pavel Skácel hovoří se zkušeností člověka, který působil v zahraničních misích, který byl pak dlouhodobě v kontaktu s válečnými veterány a bývalým vedoucím projektu Péče o válečné veterány. I v těchto dnech politiku pečlivě sleduje.



Epidemie koronaviru ukázala podle Skácela nutnost dohodnout se napříč politickým spektrem na společném postupu, a ne jen číhat na možné chyby, které se dostaví. „V našem konání a jednání jich bývá převaha,“ podotýká. Podle Skácela se objevila potřeba najít a vychovávat pro politiku opravdové osobnosti, a ne „pseudokohouty“, kteří křičí ve dvě v noci, že už je ráno. „Zklidnit společnost tím, že se přestane strašit. Strašit Babišem, Okamurou, Zemanem, strašit očkováním a pandemií vůbec,“ doporučuje.

Anketa Jste pro zákaz prodeje aut se spalovacími motory v roce 2025, jak chce EU? Ano 0% Ne, ještě dřív! 0% Ne, později 3% Ne, vůbec to nezakazovat 97% hlasovalo: 4617 lidí

Epidemie covidu také pro příští léta ukázala, že jsou důležitější témata než elektroauta. „Při růstu cen energií si takový nesmysl pořídí jen horních deset tisíc. V tom případu dává smysl růst cyklostezek. Ty budou pro ten zbytek,“ předpokládá Skácel. „Páni ve vládě a politici vůbec by si měli uvědomit, kolik lidí je zaměstnáno v automobilovém průmyslu a navazujících odvětvích. Pokles výroby tradičních aut ohrozí celou ekonomiku. A to nejsem ekonom, jen bývalý voják,“ dodává.

Řeči o tasemnicích? Vzpomínáte na prodej vody, půdy, dolů, lomů, fabrik...

Anketa Co si myslíte o slovním útoku Andreje Babiše mladšího? Je to provokace ze strany DEMOBLOKU 89% Šlo o náhodu 4% Trapná režie Víta Klusáka 5% Začátek dalšího marného útoku na premiéra 2% hlasovalo: 16661 lidí



Negativní kampaň se vede ze všech stran. Premiér Babiš chce bojovat proti „návratu tunelářů“ až do roztrhání těla. Piráti jsou podle něj „hulváti“ a hrozí tím, že „extrémně levicoví Piráti pustí migranty“. Piráti také podle něj patří k „zeleným fanatikům“.

„Tuneláři je dost laskavé pejorativum. Skoro eufemismus. Noví vlci, neomarxisté vychovaní Aspen instituty (a podobnými školičkami) budou umět lépe a naprosto bezohledně národu škodit. Bez skrupulí. Další pole padnou na sklady a překladiště. Další lesy budou řízeně chřadnout, aby se dřevo mohlo pěkně kácet a za draho prodávat. Třeba jako palivo do tepelných elektráren,“ komentuje Skácel.

Starší generace má z „internacionály“ strach

Plukovník ve výslužbě se domnívá, že má premiér asi dobré informace o záměrech „pirátské internacionály“ u nás. „Z toho plyne i jeho argumentace. Pro mladé generace jsou strany s podivným až zlověstným názvem, znaky a rétorikou in. Pro starší generace, spíše pro ty z nich, co nemají hlavu jen na česání, nebo aby jim nepršelo do krku, znamenají vážnou hrozbu,“ varuje.

Psali jsme: Jsou to „jen“ důchodci?! Je zle. Babiš vyrazil proti nepřátelům, kteří toto vypustili ČTÚ varuje: Neschválení novely ZEK v původní verzi by zbrzdilo posílení ochrany spotřebitele „20 let vám lhali.“ Afghánistán: Voják USA a zážitky z praxe Petr Hampl: Jaká opoziční média potřebujeme



Jak Skácel říká, že sám řídil v životě nejvíc asi dvě stovky lidí. „Nejsem z těch, co nikdy nevedli ani skautský pětičlenný oddíl a klidně hodnotí výkon generálního tajemníka OSN,“ předesílá předtím, než se pustil do hodnocení působení Andreje Babiše v čele vlády. „Pro mne osobně je to člověk, který se obětuje pro úkol, který si vzal dobrovolně na sebe. Podle kritérií z období Římské republiky je typický „homo novus‘.“ myslí si. Na své místo se Babiš podle plukovníka ve výslužbě nedostal žvaněním a leštěním židlí a lavic. „Nezvolila ho v Praze (jako některé senátory) hrstka přátel rodiny a okolojdoucích. Vypracoval se na základě svých schopností, píle a pracovního nasazení,“ říká. Kolik a jaké udělal chyby, ví nejlépe jen on sám. „Hodnotit pana Babiše a jeho éru bude historie. Nejvíce si cením, že za jeho působení nedošlo k dalšímu prolomení dekretů prezidenta Beneše,“ připomíná.



Jenže je Andrej Babiš osobností, která má být premiérem? „Je, prokázal to. Za války platilo pravidlo, dobrý velitel se nemění před ofenzivou. Dodávám: ani v obraně,“ říká Skácel. „Ať si někdo třeba myslí opak, žijeme v době, která se nedá klidně nazvat dobou míru. Jestli tu biologickou celosvětovou katastrofu spustila příroda (to musel být sakra chytrý netopýr), nebo Batman, posoudí jednou povolanější,“ dodává.

Fotogalerie: - Babiš do roztrhání těla



Lídři ostatních politických stran a konkurenti současného premiéra u Skácela nezabodovali. „Pan Bartoš na mne působí jako chytrý kašpar. Producírovat se s tím, že to mám v kapse, a nechat si říkat premiére, je jeden z důkazů jeho nezralosti,“ podotýká s tím, že stát musí řídit osobnost a vlastenec. „Péťa Fiala s dlouholetými vazbami na jistý ‚manšaft‘, který prahne po návratu na naše území, je jiná kapitola. Ten, kdo ODS bude volit a prosazovat, ať počítá s budoucími obrovskými výdaji za spravedlivý odsun, který se v jeho rétorice a činech promění v nespravedlivé vyhnání,“ komentuje. „V tomto ohledu má Petr silné opory v KDU (dodnes jsem nepochopil proč ČSL) v osobách Bělobrádka a Hermana. Ti dva jsou schopni svolat sněm landsmanšaftu sami a do Karlových Varů,“ dodal.

Ano, je lépe. A když vyhraje opozice? „Těšil bych se, až krachnou.“

Pokud by u vlády setrvalo hnutí ANO, půjde o pokračování současného trendu. „Hašteření bude zhruba stejné. ANO je pro mne poměrně konzistentní a čitelné. Co slibovali? Ano, je lépe. Obával bych se pouze o zdravotní stav premiéra. Ataky zvenčí, ataky zevnitř, média k tomu…,“ přemýšlí Skácel.



A co čeká, pokud vládu sestaví Piráti, STAN a SPOLU? „Maškarádu, chaos, řevnění kořeněné úsměvy Langšádlové a Pekarové. Obával bych se změn v zahraniční politice. Třeba ještě horších vztahů s Ruskem,“ uvedl. „Těšil bych se na to, až krachnou. Nebo v opačném případě, jak říká kamarád, ‚na dřevěný spacák‘,“ dodal.



V poslední době zaujaly plukovníka i názory mladých na Přísahu. Obecný předpoklad, že mladší generace bude volit jen Piráty, podle něj nemusí platit. Na adresu Roberta Šlachty a Přísahy říká: „Nevím, jak se prosadí nezkušenost jejího lídra proti zkušeným harcovníkům v politice. Co však vím, že řada lidí z ozbrojených složek a překvapivě i radikální mladí jim dají hlas,“ konstatuje.



Skácel také popsal, jaká jsou jeho očekávání vůči příští vládě: „Méně podlézavosti Bruselu, NATO a USA. Více národovosti a selského rozumu. Omezit ČT a ČRO. Nebo je rovnou převést na soukromé společnosti bez našich poplatků.“



Psali jsme: Uražený Kmenta: Babiš mu řekl, že je p*ase Cože? Flegr se raduje ze Zemana s Klausem v nemocnici. Nejen to Plukovník Skácel: Opíjí vás rohlíkem, čím dál víc. Boj o prostor pokračuje Goebbels se chechtá. Pekarové. Po „oslavách“ března 1939 nám napsal veterán

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.