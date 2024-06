Plukovník koordinátor Foltýn se uvedl v televizi: Napadená Ukrajina může na Rusko útočit kdekoliv

Jaké bude mít dopady to, že USA a Německo povolily střelbu Ukrajiny na ruské území? Může to vést k rozhoření konfliktu? „Zpravodajské a diverzní akce se jen posílí. Těch požárů a sabotáží uvidíme po Evropě výrazně více,“varoval bezpečnostní analytik Otakar Foltýn. Strach z rozhoření konfliktu nemá.

Vládní zmocněnec pro strategickou komunikaci Otakar Foltýn se nebojí rozšířen konfliktu na Ukrajině do dalších zemí „Po právní stránce není vůbec co řešit,“ zkonstatoval Foltýn k povolení střílet západními zbraněmi a municí na ruské území.. Podle něho je důležité vidět, kdo je napadený a kdo agresor. „Podle mezinárodního práva má napadený právo útočit na vojenské objekty na území agresora. Toto právo je neomezené,“ řekl ve vysílání CNN Prima News Foltýn.

A jak je to s nejednoznačným postojem mnoha zemí, kdy některé, jako Česká republika, nově pak Německo nebo USA, dovolí útočit jimi dodanou municí na cíle na ruském území, a zeměmi, které to zakazují, jako je Itálie nebo Španělsko? I tady má Otakar Foltýn jasno. Záleží na tom, jak se dohodnou jednotlivé země. „To, že si spojenci stanoví své podmínky, je samozřejmě na dohodě konkrétních zemí. Mezinárodní právo to nikterak nenakazuje. Ukrajina má právo bojovat s Ruskem nejen na svém, ale i na ruské půdě,“ řekl a dodal, že Ukrajina velmi pečlivě dbá na to, aby se munice i zbraně dodané spojenci používaly tak, jak bylo dohodnuté.

A kdyby Ukrajina použila zbraně a munici o zemí, které to nepovolily, dostala by se tím podle Foltýna na nejistou půdu, kdy by jí poté země už nedodala další pomoc. Což by pro Ukrajinu mohlo být fatální.

A jaké cíle jsou ty vojenské? K tomu si vzal slovo generál Jiří Šedivý. „Jsou to letiště, odpalovací zařízení raketových systémů, případně prvky, které vyrábějí pohonné hmoty, zbraně, munici. Tedy vše, co snižuje schopnosti Rusů vést ofenzivní operace v takovém rozsahu, v jakém je v současné době vedou,“ vyjmenoval v pořadu generál Šedivý.

Generál Šedivý poukázal na to, že Ukrajina je vyčerpaná. „Ukrajina je ve velmi špatné situaci, armáda je vyčerpaná, je vyčerpaná materiálně i po té stránce personální. Pokud by pokračovala ofenzivní operace tak, jako v nedávné době, tak by pravděpodobně došlo k průlomu. To rozhodnutí přišlo, aby se tomu zabránilo,“ je si jistý generál Šedivý.

Hrozí, že se konflikt rozšíří i do dalších zemí? Tady je vládní zmocněnec pro strategickou komunikaci Otakar Foltýn velmi skeptický. Poukázal na sílu Ruska a na to, jaké problémy má ve válce s Ukrajinou. Kdyby se měla střetnout s větším státem, nebo se samotným NATO, zcela jistě prohraje.

Ale před čím Foltýn varoval, byly špionážní a diverzní akce Ruska. „Zpravodajské a diverzní akce se jen posílí. Těch požárů a sabotáží uvidíme po Evropě výrazně více. Zvýší se tlak v informačním prostoru. Takové akce jsou levné a Rusko už v tomto ohledu nemá moc co ztratit,“ řekl Otakar Foltýn. „Není to nic, co by Evropa nebyla schopná ustát,“ dodal na uklidněnou.

