Po Moravcovi: Šašci! padlo na generála Pavla a spol. A vážnější věci o armádě

Novinář Jan Macháček a bezpečnostní analytik Jaroslav Štefec se vyjádřili k výroku Emmanuela Macrona o údajné „klinické smrti NATO“. Štefec a Macháček se k výroku vyjádřili, byť každý z opačné strany. „V táboře progresivistů se má asi za to, že do očí bijící hlouposti může říkat jen ‚populista a nacionalista‘ Donald Trump. Macronův výrok je ale nebezpečnější,“ mínil o výroku Macrona Macháček. Štefec s vyjádřením Macrona souhlasil, prý však NATO mozková smrt již postihla. „Naprostá většina zemí EU nemá skutečné armády, ale pouze námezdní vojáky, profesionální ozbrojence, které v případě likvidace nebo odchodu z území domovské země nemá kdo nahradit,“ soudil.

Emmanuel Macron v rozhovoru pro The Economist konstatoval, že NATO se nalézá ve stavu mozkové smrti, protože prezident Spojených států činí politická rozhodnutí bez toho, aby se poradil se svými spojenci, a druhá největší armáda Aliance – turecká – útočí na Kurdy. Na tuto informaci reagovala spousta politických i nepolitických osobností. 11. listopadu v Lidových novinách o tom napsal svůj názor Jan Macháček, novinář a bývalý disident.

Dle Macháčka jsou slova Macrona nesmírně riskantní a nebezpečná. Zkritizoval i server Eurointelligence.com, dle něho jde totiž mnohdy o inspirativní web. „Macron je prý jediný evropský lídr, jenž se snaží formulovat nějakou novou evropskou agendu. Macronova charakteristika NATO je podle Eurointelligence.com brutální, ale realistická. Článek pět Severoatlantické smlouvy je prý pouhou optickou iluzí,“ citoval Macháček slova z výše zmíněného serveru. Svět kolem nás je prý stále více nepřátelský, Evropa je stále více oslabena brexitem a nárůstem nacionalismu. Macháček poznamenal, že vydavatelem Eurointelligence.com je komentátor Financial Times Wolfgang Münchau. Ten dle Macháčka tvrdil, že rozšíření EU na východ byla chyba.

„Zpět k Macronovi, to, že jako jediný v Evropě něco ostře formuluje, neznamená, že je to lepší, než kdyby mlčel. Někdy je lepší – jak pronesl nedávno zesnulý klasik tohoto žánru a bývalý francouzský prezident Jacques Chirac – ‚mlčet‘, a Macron tuto ‚příležitost propásl‘,“ míní Macháček. Macron údajně nechápe úlohu NATO. Tou totiž nemá být řešení kurdské otázky, ale má to být teritoriální obrana území svých členů. „Ano – je chybou, že Trump neinformoval včas spojence o rozhodnutí stáhnout své vojáky ze Sýrie, a je též průšvih, že Turecko se neptá svých spojenců na názor na své počínání, ale s teritoriální obranou členů NATO to nesouvisí,“ napsal.

V Lidovkách sdělil, že když mají Francie a USA rozdílný názor na pařížskou klimatickou dohodu, dohodu s Íránem, brexit, Čínu či izraelsko-palestinský mírový proces, tak to je sice smutné, ale s NATO to nesouvisí. „V táboře progresivistů se má asi za to, že do očí bijící hlouposti může říkat jen ‚populista a nacionalista‘ Donald Trump. Macronův výrok je ale nebezpečnější,“ sdělil Macháček.

Trump, jak informoval Macháček, v minulosti jednou řekl, že NATO je nadbytečné, ale od té doby prý svá slova odvolal, a zároveň se za jeho administrativy zvyšuje vojenská přítomnost v Pobaltí a v Polsku. „A realita na zemi a ve vzduchu je na rozdíl od tweetů to hlavní.“

Macháček si tedy myslí, že obrana Evropy bez USA není možná, a že NATO, právě vzhledem k brexitu a ke stále nebezpečnějšímu světu, by mělo stát při sobě víc než dříve. „Třeba se může časem Evropa bránit samostatně, ale nejprve musí splnit ona slíbená dvě procenta HDP na obranu v rámci NATO a teprve pak může přemýšlet o emancipaci. Ta už nebude stát dvě procenta HDP. Bez USA to odhaduji tak na osm až deset procent HDP,“ mínil novinář.

To však nebylo vše, co napsal. „Možná by ale francouzský prezident měl navštívit na pár dní bruselské ústředí NATO, aby pochopil, že na rozdíl od EU jde o funkční organizaci s jasným velením, plánováním a perfektní analytickou podporou. Možná je to vlastně to největší a pozitivní tajemství, které Evropa a Amerika skrývají,“ kopl si komentátor do Evropské unie. Svůj text zakončil Macháček tím, že největším kazitelem projektu NATO je jeho nejvyšší patro, tedy různé neuvážené výroky prezidentů a premiérů, které mají dramatický dopad na bojovou morálku a ochotu se angažovat. „Ještě pár takových výroků od někoho důležitého a NATO může opravdu zavřít krám,“ zakončil.

Vojenský analytik Jaroslav Štefec nenechal nit suchou na hostech v Otázkách Václava Moravce, kde jedním z témat pořadu byla právě slova Emmanuela Macrona o NATO. „Dvojice komiků měly v Československu dobré renomé. Prvorepublikoví herci Voskovec a Werich, nebo ‚šedesátníci‘ Suchý a Šlitr (později Molavcová), Werich a Horníček, Šimek a Grossmann... Inteligentní humor, hezké písničky, schopnost dívat se na svět kolem nás realisticky a bez pozlátka.

Čtveřice komiků tuto tradici nemají, a nejspíš se nikdy na našem území ani žádné nevyskytly. Až do 10. 11. 2019. Čtyři komedianti (nebál bych se dokonce ani výrazu ‚šašci‘, kdyby mi v tom slušné vychování nebránilo) Moravec, Jourová, Pavel a Přibáň byli v dnešním vydání komediálního seriálu Otázky Václava Moravce absolutně nepřekonatelní. Jejich upocená exhibice před kamerami veřejnoprávní ČT, jejímž cílem bylo pokud možno co nejvíce zdiskreditovat výrok francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, že NATO se ‚nachází ve stavu mozkové smrti‘, to byl přímo gejzír směšnosti, doplněný občasnými, leč o to působivějšími výtrysky trapnosti a ubohosti,“ napsal na svůj facebook.

Štefec měl tedy na celou událost jiný pohled než Macháček. Prý každému soudnému člověku bylo jasné, co vedlo Macrona k jeho výroku. Prý to byla snaha oplatit prezidentu Trumpovi zesměšnění v případě „chemického útoku“ v Sýrii, kdy úder křídlatými střelami USA, Francie a Velké Británie skončil fiaskem a stal se reklamou na ruské systémy protivzdušné obrany.

Dále se prý jednalo o prezentaci Francie a svým francouzským voličům. „Prezentace Francie coby vůdce snah o emancipaci a ozdravení EU, smrtelně nemocné rakovinným bujením byrokracie a multikulturalismu na truc a na úkor nenáviděného Německa (s nímž je však, věren historickým paralelám, připraven spojit se kdykoliv proti ještě nenáviděnějšímu Rusku). A samozřejmě (a především) prezentace vlastního významu voličům,“ vysvětlil vojenský analytik.

Dle Štefce je však již NATO dávno po mozkové smrti. „Zesnula tiše, leč naprosto doložitelně už před lety, aby se poté stala pouhým metafyzickým pojmem bez reálného obsahu, stejně jako Amon Ra, Baal nebo Zeus. Změnila se z vojenské síly chránící Evropu v pouhou modlu služebníků boha války Marta, díky níž mohou cestou jí se klanějících politiků bez jakéhokoliv doložitelného důkazu existence požadovat nepředstavitelná kvanta peněz ve jménu víry ve spasení Evropy a světa před jakýmkoliv nepřítelem. Aktuálně před zlou Čínou a zákeřným Ruskem.“

Současná Evropa tedy vojenskou silou nedisponuje, tedy alespoň tou, s kterou by bylo možné počítat v celosvětovém měřítku. Prý většina zemí EU, včetně České republiky, nemá skutečné armády a má pouhé námezdní vojáky, profesionální ozbrojence. „Ty v případě likvidace nebo odchodu z území domovské země nemá kdo nahradit. Obyvatelstvo Evropy je díky tomu odsouzeno přihlížet, jak je likvidována jeho bezpečnost a obranyschopnost, jak je odzbrojováno a jak je stále rychleji nahrazováno imigranty z arabských a afrických států. Jejichž politická vedení nezvládají kataklyzmatickou demografickou katastrofu kontinentálních rozměrů, k níž na jejich území dochází,“ soudí Jaroslav Štefec.

Prý z této situace neexistuje nyní reálné východisko a osobně rozumí Macronovu volání po vytvoření evropské vojenské síly, prý takové, která by umožnila evropským zemím čelit skutečným protivníkům naší civilizace. „Stejné, jako byly křížové výpravy z počátku minulého tisíciletí, nebo vojenská aliance evropských zemí, která v 17. století dokázala porazit turecká vojska v bitvě u Vídně a na několik století vypudit islám z Evropy,“ připodobnil analytik. Soudí však, že cesta Macrona je již dopředu odsouzena k neúspěchu.

„Jediná reálná cesta je podle mého názoru něco jako reinkarnace Aliance. Pokud si dokážeme přiznat, že NATO je skutečně mrtvé, můžeme na jeho obrysech vytvořit ETO. European treaty organization, Organizaci evropské smlouvy. Postavené na prakticky stejných jednoduchých a srozumitelných smluvních článcích, leč tentokrát závazných. Postavené na skutečně fungující spolupráci v evropském vojenském průmyslu a skutečné úctě k zájmům i těch nejmenších členských zemí. A také na společných kulturních hodnotách. Aspoň na těch, na nichž se dokážeme shodnout. Tento krok by mohl zároveň být také prvním krokem k léčbě rakovinou sice téměř již rozežrané, leč stále žijící a po uzdravení toužící Evropě. Nebo aspoň těch jejích zdravějších částí,“ zakončil.

