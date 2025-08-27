Po Rajchlovi narazil Jan Jakob v TV na Ševčíka a bylo to ještě horší

27.08.2025 10:34 | Monitoring

Ekonom a jednička kandidátky SPD v Jihomoravském kraji Miroslav Ševčík (nestr. za Trikoloru) se na CNN Prima News tvrdě střetl s poslancem TOP 09 Janem Jakobem. „Vy ohrožujete bezpečnost našich lidí. Zamyslete se nad sebou!“ „Vy věříte, že budete dál vládnout a dál ožebračovat české domácnosti, české obyvatele a že budete dál ožebračovat i české firmy?“ létalo vzduchem.

Po Rajchlovi narazil Jan Jakob v TV na Ševčíka a bylo to ještě horší
Foto: Screen CNN Prima News
Popisek: Na CNN Prima New se střetli Jan Jakob a Michal Ševčík

Jakob začal zostra úderem na hnutí ANO, které popsal jako silně autokratické hnutí s jedním majitelem v čele.

 Objevil se před kamerami nedlouho poté, co se ostře pohádal s Jindřichem Rajchlem z hnutí PRO, který také usiluje o post poslance na kandidátní listině SPD, konkrétně v Moravskoslezském kraji.

Ševčík na to konto dostal otázku, zda by hnutí SPD a jeho partneři byli ochotní spolupracovat s koalicí SPOLU, když si tato koalice sama zapovídá koalici s hnutím ANO a mnoho dalších partnerů už nezbývá.

Ševčíka tato otázka nejprve rozesmála. Poté na ni odpověděl. A rozhodně si přitom nebral servítky.  

Já to považuji za naprosto úsměvné, aby jediná normální vlastenecká strana proti tady těmto válečným štváčům, kteří jsou spojeni ve SPOLU, bitcoinisté a práskači, kteří práskají pomalu jak v 50. letech, když někdo dá něco na plakát,“ prohlásil Ševčík v narážce na trestní oznámení směrované na Tomia Okamuru za plakát s mužem černé pleti na plakátu, k němuž byla připojena věta o „chirurzích z dovozu“. „A k tomu ještě dozimetričtí stánkaři. … Tak tito budou poučovat, kdo je extremista?“ kroutil Ševčík hlavou.

A hned hodil další slovní granát.

„Vláda, která je spojena s korupcí, s naprosto nesmyslnou korupcí, která tu v životě nebyla, tak vy jste opravdu takový naivista, že si myslíte, že tady vyhrajete volby, ten slepenec, a budete dál vládnout a dál ožebračovat české domácnosti, české obyvatele a že budete dál ožebračovat i české firmy? Tak na to, prosím, zapomeňte. Ten národ není tak blbý, jak vy si myslíte. A já věřím tomu, že lidé se zdravým selským rozumem přijdou a dají vám na frak,“ pokračoval ve slovním útoku Ševčík.

Bylo vidět, že v jednu chvíli zvažoval i slovní spojení „dají vám na pr**l,“ ale nakonec si to rozmyslel a sáhl k mírnějšímu výrazu.

Poslankyně STAN Věra Kovářová, která byla také přítomná ve studiu, konstatovala, že vláda SPOLU, STAN, ale i Pirátů, byla dobrou vládou mimo jiné i proto, že se podařilo zlepšit stav veřejných financí.

 Když tohle slyšel Miroslav Ševčík, ze srdce se rozesmál. „To si děláte srandu, ne?“ ptal se se smíchem.

Když se opět dostal ke slovu Jakob, proti Ševčíkovi se ostře vymezil. „Mě ta jeho rétorika až uráží. Nás nazývat práskači? Lidé, kteří byli v SSM (v Socialistickém svazu mládeže existujícím před rokem 1989), lidé, kteří byli v 80. letech členy KSČ, tak nás budou nazývat práskači?“ vrátil Jakob úder Ševčíkovi. „Myslím i tady pana Ševčíka, on byl velký kádr v SSM,“ zlobil se Jakob.

„Prosím vás, co lžete,“ vpadl Jakobovi do řeči Ševčík. „Já jako člen KSČ jsem vystoupil např. proti okupaci vojsky Varšavské smlouvy,“ bránil se Ševčík.

„Ale byl jste člen KSČ? Byl jste člen KSČ,“ nedal se zastavit Jakob. „I přes okupaci jste do té strany v 80. letech vstoupil a víme, že byla tvrdá normalizace,“ zasadil Jakob Ševčíkovi slovní kopanec.

 „A ještě jedna věc mě urazila. Lidé, kteří jsou bezpečnostním rizikem pro tuto zemi, ať už je to Andrej Babiš, který zpochybňuje českou muniční iniciativu, nebo lidé z SPD, kteří chtějí dokonce referendum o vystoupení z Evropské unie a z NATO, tak nám budou říkat, že jsme váleční štváči? To je naprosto nehorázné!“ rozkřikl se Jakob na Ševčíka. „Vy ohrožujete bezpečnost našich lidí. Zamyslete se nad sebou,“ obořil se Jakob na Ševčíka.

A ten mu stejně tvrdě odpověděl.

„Jednak lžete! Žádnou funkci v SSM jsem neměl. To zaprvé. Zadruhé. Byl jsem navržen studenty v roce 1989, abych kandidoval na rektora. Dokonce jsem získal nejvíc studentských hlasů. A oni věděli, jak jsem vystupoval na Vysoké škole ekonomické,“ bránil se Ševčík.

„Ale v době tvrdé normalizace jste vstoupil do KSČ,“ trval na si na svém Jakob.

„Já vidím, že vy nevíte vůbec nic o normalizaci. Ta proběhla v 70. letech,“ bránil se Ševčík.

„Mě nebude bývalý komunista poučovat o normalizaci,“ začal v tu chvíli křičet Jakob, který zároveň výhružně sekal do vzduchu prstem.

„Vy se chováte jako komunisté,“ vrátil Ševčík Jakobovi slovní ránu. A jal se připomínat, že od roku 1985 probíhala v Sovětském svazu Perestrojka a nastávala doba uvolňování.

autor: Miloš Polák

