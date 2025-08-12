Jakob z TOP 09 se hroutil, Rajchl se mu smál. A nebyl sám

Špičkování mezi Rajchlem a Jakobem začalo brzy, už při debatě o rozpočtu. Rajchl konstatoval, že on by pro rozpočet připravovaný vládou ruku nezvedl, vzhledem k tomu, že jsou v něm zvýšené náklady na zbrojení a naopak v něm chybí položky, které by pomáhaly zlepšovat život občanů ČR. „Já doufám, že toho vláda příliš nestihne, respektive že nestihne vůbec nic, protože co napáchala za čtyři roky nám úplně stačilo,“ shrnul.
Bezpečnost
Jakob tvrdil, že vláda své volební období zvládla výborně. „Já chápu, že pana Rajchla nezajímá bezpečnost a obrana naší země. On tenduje úplně jiným směrem,“ řekl, ale moderátor se zeptal jakým směrem. „Směrem, aby se Ukrajina vzdala, aby se odevzdala Putinovi. To samozřejmě není pro bezpečnost naší země správně,“ řekl a dodal, že je hrdý, že díky vládě Petra Fialy Česko plní své spojenecké závazky.
Rajchl zůstával v klidu se slovy, že když v současné vládě nemají co říct, tak vytáhnou ruskou kartu. A kritizoval „bezhlavé utrácení“, například 4 miliardy na polní kuchyně nebo nákup přileb za 104 tisíc za jednu. A odmítnul pětiprocentní závazek se slovy, že to je 20 % státního rozpočtu. „To nedávají ani vojenské diktatury,“ poznamenal.
A ještě vyčetl vládě, že ostatní země v Evropě zvládly stejné období, aniž by u nich došlo k tak masivnímu propadu reálných mezd. Jakob kontroval, že neví, kde si Rajchl „vycucal“ svá čísla. „Eurostat,“ zněla odpověď. „To, co tady říká pan kolega, to mě naprosto šokuje. Helma pro naše vojáky, jestli stojí 100 tisíc nebo 200 tisíc, vždyť tomu vojákovi může zachránit život,“ pokračoval Jakob a Rajchl si opět přisadil: „No, ona může stát padesát tisíc.“ Pak přišlo od Jakoba klasické obvinění, že by Rajchl odevzdal Česko „třeba Rusku“.
Předseda PRO kontroval, že si nemyslí, že obrana není důležitá. Ale prohlásil, že nechtějí kupovat věci, se kterými se válčilo před 20 lety, ale např. drony a protivzdušnou obranu. A tázal se, zda má k plýtvání mlčet jen proto, aby nebyl obviněn z proruskosti. „Já nejsem expert na vyzbrojování, ale důvěřuju naší armádě,“ reagoval Jakob a doporučil Rajchlovi, aby pokud ví o plýtvání, dal trestní oznámení. Obvinil Rajchla, že to samozřejmě neudělal. Ten mu skočil do řeči, že jako právník jich už podal celou řadu, např. za sedmkrát předražené kulomety FN Minimi.
Stíhání za názory
Moderátor Michal Půr pak přešel k průzkumům a šancím, že bude SPOLU sestavovat vládu. Jakob mínil, že šance trendy otočit tu je. „Já jsem přesvědčen, že tou kampaní jsme schopní lidi přesvědčit, aby opravdu ta čísla vypadala jinak a aby se ta většina ve sněmovně zlomila,“ prohlašoval. Kdyby měly současné opoziční strany ústavní většinu, tak by to dle Jakoba bylo „velmi špatné“. „Já mám obavu z takových scénářů,“ řekl a jako jeden z nich zmínil, že by opoziční strany mohly vydírat Andreje Babiše, aby je vzal do vlády s pohrůžkou, že jinak ho vydají ke trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo. Hrozil také slovenskou a maďarskou cestou a zestátněním veřejnoprávních médií.
Rajchl k tomu jen poznamenal, že nic děsivějšího než 4 roky vlády Petra Fialy občané zažít nemohou. A přisadil si, že čtyři roky zpátky mohli občané na sliby SPOLU skočit, teď je jasné, že nebyly splněny. Ujistil Jakoba, že Babiše Čapím hnízdem vydírat nebude. Protože by pro nevydání zvedl ruku tak jako tak. „Je to politická kauza,“ konstatoval. Stejný postoj má k Okamurovi.
Stěžoval si, jaký tlak je nyní v justici k odsuzování opozičních názorů. Zmínil případ dvou jeho klientů, kteří napsali na sociální sítě, že by si Ukrajinec, který znásilnil českou dívku, zasloužil zastřelit. Podotkl, že např. u případu týrání dětí byly podobných komentářů stovky, ale policie stíhá jen pokud jsou na adresu Ukrajinců. Zmínil, že obě kauzy u soudu vyhrál, ale že dotyční už kvůli tomu přišli o zaměstnání. A řekli Rajchlovi, že „už nikdy nebudou nikde nic psát“. „To je to, co ta vláda chce, chce zastrašit lidi, aby se báli,“ prohlásil předseda PRO.
Rajchl se pak zeptal, kdy Jakob naposled mluvil s policií. „Já nemluvím s policií,“ odpověděl místopředseda TOP 09. „Já s ní mluvím denně,“ opáčil Rajchl. „A víte, co mi ti policisté říkají? Že oni to musí vyšetřovat. Že nechtějí, ale že mají pokyn, rozkaz. A řada těch policistů odchází od policie právě kvůli této věci,“ pokračoval, zatímco Jakob vrtěl hlavou. „Tomu nevěřím,“ reagoval. „To je váš problém,“ odsekl právník.
Jakob přišel s tím, že Rajchl obhajuje výzvy k vraždě, na což právník jen reagoval, že Jakob není právník, takže věci nerozumí. A Jakob se bránil, že „rozumí hodnotě lidského života“.
Moderátor se tázal, zda to, že Rajchl soudy vyhrál, není důkaz, že justice v Česku funguje. Ten odpověděl, že když z toho klienta za pár měsíců nebo půl roku vyseká, tak to už dotyčnému moc nepomůže, když ho vyhodili z práce na základě vyšetřujícího týmu KRIT. „Potvrdili mi to i vyšetřující policisté,“ sdělil. Jakob se snažil z trestněprávní roviny posunout na „lidskou“ a prohlašoval za neuvěřitelné a šílené, že někdo může obhajovat údajné výzvy k vykonání trestu smrti.
Migrace
Řešil se plakát SPD, za který jsou strana a její předseda stíháni. Rajchl přišel s obrázky holčiček ubodaných rwandským migrantem ve Velké Británii. A tázal se, kdy toto naposledy spáchal Evropan. Na to Jakob neodpověděl, ale začal prohlašovat, že ho z Rajchlových slov mrazí. „Ta kampaň SPD byla odporná a nechutná. To, co předvádíte vy tady, je velmi na hranici. Je to xenofobní, do určité míry i rasistické a já věřím, že lidé jako vy nemají a nebudou mít prostor v Poslanecké sněmovně, protože to je lidsky naprosto odporné,“ apeloval, zatímco se Rajchl smál.
„Nehorázné, odporné, já nemám dalších slov,“ prohlásil Jakob i později, za což se mu od Rajchla dostalo pobaveného: „Já věřím, že nemáte dalších slov.“ Tématem migrace konfrontace skončila.
Jakob se za svůj výkon stal terčem posměchu i na sociálních sítích. „Co to je za stréca ten Jakob? Já vždycky myslela, že umí aspoň mluvit,“ smála se influencerka Jordanka Jirásková. „Rajchl si namazal Jakoba na chleba podrážky levé i pravé boty a v závěru si s ním vytřel... nebudu to barvitě popisovat,“ ozvalo se také.
„Tak už jsme tak daleko, že Rajchl chodí do televize a regulérně tam obhajuje, že vyhrožovat někomu smrtí na internetu je normální? To je teda hrůza, kam jsme se dostali... Strašný! A ten jeho rasistický koncert na konci tomu dal tečku,“ hrozil se provládní influencer Jirka Maso stejně jako Jakob.
autor: Karel Šebesta