Po Zemanovi „zlobí“ i Orbán. Jde o Asada, budou praskat cévky

Členové Visegrádské čtyřky rozhodně nepatří mezi poslušné členy Evropské unie. Po tom, co Miloš Zeman šokoval výrokem o Kosovu, přišlo další překvapení. Z Maďarska. Viktor Orbán chce totiž otevřít ambasádu v Damašku. „V Budapešti je národním sportem obtěžovat Brusel,“ řekl jeden evropský diplomat. Přečtěte si, co se tedy stalo…

Na Financial Times vyšel článek o maďarském premiérovi Viktoru Orbánovi. Ten by totiž jako představitel Maďarska rád zlepšil vztahy se Sýrií. Tento krok však může naštvat ostatní členy EU, kteří se snaží držet od režimu v Damašku odstup. Budapešť se již po měsíce snaží dostat své diplomaty zpátky do Sýrie. Zatímco několik evropských států udržovalo během sedmiletého konfliktu diplomatické vazby se Sýrií, bylo by to poprvé, kdy by členský stát EU opětovně otevřel uzavřenou ambasádu v Sýrii.

Celý článek ZDE:

Mnoho členských zemí EU je silně proti normalizování vztahů se zemí Bašára Asada. Jeden evropský diplomat v Beirútu nazval krok Maďarska velmi otravný. „V konečném důsledku je na jednotlivých zemích, aby rozhodly o svém zastoupení,“ uvedl úředník ze členské země EU. „Ale nemyslíme si, že klima je správné.“

Maďarský ministr zahraničí ani mluvčí vlády situaci nijak neokomentovali. Maďarský premiér Viktor Orbán se označuje jako obránce křesťanství a křesťanských hodnot a již několikrát se potkal s představiteli křesťanské komunity ze Sýrie. Podle evropských diplomatů maďarská strana tvrdí, že je motivována posílit svoji účast v Damašku v rámci svého úsilí o humanitární pomoc, avšak podle Financial Times je Maďarsko pouze minimálním přispěvatelem humanitárních pomocí. Dále prý chce tímto krokem pomoct v podpoře křesťanských komunit.

Evropský diplomat však řekl: „V Budapešti je národním sportem obtěžovat Brusel.“ Jediný stát, který má v Damašku oficiální zastoupení, je Česká republika, zbytek států se stáhl kvůli občanské válce. Rumunsko má svého syrského ambasadora umístěného v libanonském Bejrútu. Státy Gulfského zálivu jako Bahrajn či Spojené arabské emiráty znovu otevřely své ambasády v Sýrii.

Kromě toho, že Česká republika má jako jediná země EU svou ambasádu v Sýrii, což zcela jistě nemůže nechat chladnými některé představitele EU, tak včera prezident Miloš Zeman též provokoval. Když byl během včerejška a dneška na návštěvě Srbska, tak prohlásil: „Stát, který má ve svém čele válečné zločince, nepatří do společenství demokratických zemí,“ kdy řekl i to, že se bude snažit přesvědčit ústavní činitele o stažení uznání legitimity Kosova. Vzhledem k tomu, že většina států EU existenci Kosova uznává, tak si lze představit, že tím některé její představitele nepotěšil. A reakce Kosova? Nezúčastní se summitu V4 a západního Balkánu v Praze.

autor: tle