Po této Partii bude v koalici dusno. Schillerová měla sólo a v přímém přenosu před zraky veřejnosti potupila Maláčovou

Do nedělní Partie televize Prima zavítala místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Stejně, jak to často bývá u jejího šéfa Andreje Babiše (ANO), ani šéfka resortu financí neměla ve studiu oponenta a rozjela sólo jízdu. Obula se do vicepremiéra Jana Hamáčka, který si prý některé věci nenastudoval, ale přesto o nich mluvil. Nešetřila ani jeho stranickou kolegyni, ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou. „Musíme zvyšovat důchody, musíme zvyšovat platy učitelů,“ pravila Schillerová. Takže...

Schillerová v úvodu hájila ministra průmyslu a obchodu a současně i ministra dopravy Karla Havlíčka, že zvládne řídit dvě ministerstva. „On je velice pracovitý člověk a ta ministerstva mají celou řadu synergií. Já si myslím, že to je o týmu. Ten ministr je generál, který se opírá o tým lidí. Já mám na Ministerstvu financí skvělý tým,“ pochvalovala si dáma. „Budu mu držet palce,“ dodala ještě.

Odvolání Vladimíra Kremlíka z postu ministra dopravy nechtěla příliš komentovat. „Já o tom nic nevím,“ konstatovala. Ale podle toho, co ví z médií, by prý se zakázkou na dálniční známky za 400 milionů také nebyla spokojena. Odmítla však, že Kremlíkův pád odkrývá personální nouzi hnutí ANO. „Bude důležité ty lidi přesvědčit, že ty resorty fungují,“ prohlásila.

Kriticky se vyjadřovala k návrhům změn v důchodovém systému, jak je představila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Trvá na tom, že tento návrh by byl drahý a jestliže to zpochybňuje předseda ČSSD Jan Hamáček, Schillerová mu poslala jasný vzkaz: „Pan předseda Hamáček si to nenastudoval, na rozdíl ode mě,“ vypálila.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Důchodová komise podle Schillerové nepracuje tak dobře, jak by měla, prý není dobře řízena. Už proto ne, že komise nehledá zdroje na své plány, a to je problém. „Před čtrnácti dny byla koaliční rada a paní ministryně to tam ani nebyla moc schopna vysvětlit,“ rýpla si do Maláčové Schillerová.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. BPP



místopředsedkyně vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Měl by být člen Rady ČT Zdeněk Šarapatka odvolán Poslaneckou sněmovnou? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 15245 lidí

Osobně se domnívá, že by stálo za úvahu zavést povinné spoření. Ale okamžitě uklidňovala současné seniory. „Rozhodně ne pro současné penzisty, to se týká mladších ročníků,“ zdůraznila.

Přišla řeč i na superhrubou mzdu. V programovém prohlášení vlády je sice řečeno, že ji tento kabinet hodlá zrušit, ale Schillerová mírnila nadšení pro tento nápad. Pokud bude zrušena superhrubá mzda, šéfka státní kasy prý bude muset ubrat peníze všem ministrům, tedy jejich resortům. Odmítla myšlenku předsedy ČSSD Jana Hamáčka, že superhrubou mzdu nechce rušit především ona, protože by jí chybělo 25 miliard v rozpočtu.

„Nebylo to úplně fér od pana Hamáčka, ale já mu to velkoryse odpouštím,“ poznamenala s tím, že vláda je koaliční, takže odpovědnost za plány vlády nesou ANO i ČSSD. „Je to o těch prioritách. Musíme zvyšovat důchody, musíme zvyšovat platy učitelů, to jsme slíbili, a musíme investovat, když ekonomika zpomaluje,“ zdůraznila.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. BPP



místopředsedkyně vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Byl Jaroslav Kubera dobrý politik? Ano 72% Ne 28% hlasovalo: 8175 lidí

Ačkoli jsou sněmovní volby prý ještě daleko, zváží prý nabídku kandidovat do Sněmovny a nechat si tak vystavit jasný účet od voličů. Ale s premiérem Babišem o tom prý zatím nemluvili. Váží si prý ale toho, že ji Andrej Babiš považuje „za svou pravou ruku a za beranidlo“.

Na závěr se vyjádřila k úmrtí Jaroslava Kubery. Bude tu prý bez něj smutno. „My jsme se špičkovali,“ připomněla moment, kdy Kubera před kamerami vytáhl elektronickou cigaretu a prohlásil „tohle mně Schillerka ještě nezdanila“. „Ale on i hezky mluvil o své rodině, o své ženě, o své tchýni. I když jsme stáli na opačných stranách barikády, tak on to dokázal podat tak lehce, a já jsem to brala jako profesionálka,“ dodala.

Psali jsme: Ministryně Schillerová: Problém vysokého počtu neobsazených míst ve státní správě důsledně řešíme Ministryně Schillerová: Zakotvení úvěrových ukazatelů u hypoték není českým specifikem Ministryně Schillerová: Nemáme žádnou oficiální informaci, že by se vůči nám něco chystalo Ministryně Schillerová: Daň z digitálních služeb představuje překlenovací opatření

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.