Poche: Zeman mi nabízel funkce

Poche však na svém postu trvá a dokonce tvrdí, že v případě jeho nejmenování by měl premiér Andrej Babiš (ANO) podat kompetenční žalobu.

„Ve chvíli, kdy nedojde ke jmenování, jak předpokládá Ústava, museli bychom to řešit nějakým jiným způsobem v rámci služebního zákona. A to velmi dočasně. Pan premiér by musel využít svého práva a podat kompetenční žalobu, aby se to v dohledné době vyřešilo. Není možné, aby jeden člověk zvládal dvě ministerstva třeba rok nebo ještě déle,“ zmínil Poche k tomu, že diplomacii by dočasně mohl řídit společně s resortem vnitra šéf ČSSD Jan Hamáček.

