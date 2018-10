Podivné zakázky hned ve dvou firmách. Zdeněk Hřib ale popírá, že by se osobně účastnil nekalostí

Podle Pražského deníku měl Hřib ve svém profesním životě smůlu, neboť pracoval hned pro dvě firmy, o jejichž zakázky se později začala zajímat policie. Sám Hřib popírá, že by s tím měl něco společného: „Nikdy jsem svědkem žádných problémů nebyl. Jako řadový zaměstnanec jsem na řízení firmy neměl vliv.“

Podle Pražského deníku působil Zdeněk Hřib ve společnosti Aquasoft jako obchodní poradce. Co Aquasoft udělal, že se o něj začala zajímat policie? Státní ústav pro kontrolu léčiv chtěl vytvořit centrální úložiště pro sběr dat z elektronických receptů a společnost Aquasoft zakázku vyhrála. První problém byl údajně ten, že nechal všechna citlivá data o pacientech této společnosti a sám se k nim nedostal, tudíž Úřad pro ochranu osobních dat přikázal zastavit sběr dat.

Pak se rozjel audit, v němž podle Pražského deníku bylo zjištěno, že samotná zakázka byla podezřelá. Aquasoft byl totiž údajně jediný, kdo byl do soutěže vpuštěn, a software, který si ústav objednal, dodal do osmi dnů od zadání zakázky, což je závažný důvod k pochybám o kvalitě nebo o tom, zda software nebyl dokončen již před zadáním. Za to údajně kasíroval 30 milionů. Hřib se brání, že on pracoval na úplně jiném projektu, což podle něj potvrdil i antimonopolní úřad.

Další firma, u které Hřib pracoval a měla škraloupy, je MD Access. „Jedna z neprůhledných firem, do které tekly desítky milionů korun z veřejného zdravotního pojištění přes skandály opředenou společnost IZIP,“ popsal ji Pražský deník. Šlo o projekt elektronické zdravotní knížky. IZIP měl práci, jež měl vykonávat, předávat právě MD Acces, přičemž platy v MD Access podle MF Dnes se pohybovaly v řádu 114 tisíc korun měsíčně a projekt nikdy nezačal správně fungovat. Zde se Hřib brání, že ve firmě strávil pouze čtyři měsíce a skandál s IZIP se odehrál až dlouho po jeho působení ve firmě.

autor: kas