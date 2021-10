Podněcování k nenávisti. Novinář Etzler si vytweetoval trestní oznámení

reklama

Očkování proti nemoci covid-19 v Česku stále vázne. Před těžkým průběhem onemocnění covid-19 je chráněno asi 60 procent populace. Ve srovnání kupříkladu s Portugalskem, kde se nechalo naočkovat přes 85 procent lidí, Česko zaostává. Zaostává, i když politici i odborníci upozorňují, že očkování je fakticky jedinou cestou, jak se vrátit k normálnímu životu, ve kterém už nebudou nemocnice plné covid pacientů, zdravotnictví bude pracovat v běžném režimu a lidé, kteří potřebují operaci, ať už náhradu kyčelního kloubu či jiný zákrok, se jí konečně dočkají.

Jenže teď na podzim, v době velkého rozmachu respiračních onemocnění, se covidu opět daří a nemocnice se pomalu plní lidmi. S těžkým průběhem nemoci se potýkají především lidé neočkovaní. A přece se nezdá, že by tato informace stačila k tomu, abychom dosáhli podobné proočkovanosti jako v Portugalsku. Zájem o očkování sice roste, ale jak končící ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch, tak jeho pravděpodobný nástupce profesor Vlastimil Válek (TOP 09) by si přáli, aby byl zájem o očkování vyšší.

Novinář Tomáš Etzler se zamyslel nad tím, co by motivovalo lidi k tomu, aby se nechali očkovat. A dospěl k poměrně radikální myšlence. „Neočkovaní neumírají dost rychle,“ napsal na sociální síti Twitter.

Právničce Janě Zwyrtek Hamplové z platformy Zdravé fórum to hnulo žlučí. Rozhodla se na Etzlera podat trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob a ze spáchání trestného činu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod.

„Čekala jsem několik dnů, zda se po zděšených reakcích veřejnosti jak z řad očkovaných, tak neočkovaných, pan Etzler omluví, a výrok ze sítě stáhne. Nestalo se tak. Protože jeho slova se týkají například mé maminky, a milionů dalších slušných lidí v naší zemi včetně mě, hluboce mne ten výrok zasáhl. Projev nenávisti není a nesmí být nikdy připuštěn v civilizované společnosti jako forma vyjádření názoru," uvedla ke svému rozhodnutí Jana Zwyrtek Hamplová.

Výrok je podle ní o to horší, že Tomáš Etzler je veřejně známou osobností s určitým dosahem do společnosti. Podle advokátky by měl proto o to víc vážit slova. Jako vysokoškolsky vzdělaný člověk by se o lidech neočkovaných proti nemoci covid-19 neměl vyjadřovat tak, jak se vyjádřil. Tak to vidí advokátka.

Jana Zwyrtek Hamplová k tomu poznamenala, že kdyby Etzler hypoteticky napsal, že „Romové neumírají dostatečně rychle“ nebo že „Černoši neumírají dostatečně rychle", už by se o jeho výrok zajímala policie. A v případě „neočkovaných“ osob by to mělo být také tak.

„Co kdyby tam namísto 'neočkovaných' bylo napsáno nějaké etnikum? Nebo lidé s handicapem? Umíte si představit, co by se dělo? Proč se o neočkovaných může psát takto beztrestně? A nikomu to nepřijde divné?“ zeptala se na Zwyrtek Hamplová na sociální síti Facebook.

