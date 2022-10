Podpora vlády visí na vlásku, varoval politolog. V zimě může být husto...

reklama

Lebeda v rozhovoru pro Reflex.cz popisoval, že hovořit o vítězství v případě komunálních voleb vlastně nelze. Prostý součet hlasů nebo zastupitelů totiž neodráží rozdíly v jednotlivých obcích, kdy je na jednoho zastupitele potřeba odlišné množství hlasů. „Na dědině stačí menší počet hlasů na zisk postu zastupitele, tudíž počítat celostátně zastupitele není úplně správné. Na druhou stranu v Praze je zase mnoho voličů na jednoho zastupitele, takže ani prostý celorepublikový součet hlasů o ničem nevypovídá,“ vysvětluje Lebeda.

Na druhou stranu chápat výsledky voleb jako výraz spokojenosti s vládou je podle Lebedy přehnané a pošetilé. „Vláda musí být velmi opatrná, protože podpora, kterou teď její strany dostaly jak v komunálních, tak v senátních volbách, visí na vlásku a skutečně bude záležet na tom, jak bude vypadat zima, jak se vláda vypořádá s mimořádně tíživou situací, která nás pravděpodobně čeká, a jak to bude komunikovat. Podle toho mohou dopadnout i prezidentské volby,“ varuje Lebeda.

Do prezidentských voleb vládní strany nakonec žádného svého kandidáta nepostavily a podle Lebedy se teď čeká, jestli opoziční hnutí ANO postaví svého kandidáta a jakého. „Očekávalo se, že ačkoliv by neměla pětikoalice svého kandidáta, tak se vysloví k některému z těch kandidujících, a oni vybrali Danuši Nerudovou, Petra Pavla a Pavla Fischera. Vlastně řekli, že s těmi kandidáty nemají problém, není to nějaká přímá podpora, což je pro ty kandidáty i dobře, protože v těch prezidentských volbách musí kandidát oslovovat společnost napříč parlamentními stranami,“ říká Lebeda s tím, že tento opatrný přístup je k prezidentským volbám vhodný.

Stále nevyjasněná kandidatura Andreje Babiše je dána tím, že podle dostupných dat Babiš nemá příliš velkou šanci volby vyhrát. „Pokud bude Andrej Babiš vycházet z dostupných dat a bude jim věřit a neudělá si, co chce, a pokud přihlédne k výsledkům senátních voleb na Vysočině, tak ví, že ve druhém kole velmi pravděpodobně vyhrát nemůže. Ale do voleb kandidáti chodí s tím, že mohou prohrát, to by neměla být sázka na jistotu, ale nevíme, zda bude ochoten jít do voleb, které by s největší pravděpodobností nevyhrál,“ uvažuje politolog.

„A předem ztracené to může být pro jakéhokoliv kandidáta hnutí ANO. Pokud by nikoho nepostavili, o voliče ANO by začala velká rvačka, byli bychom svědky toho, že se někteří ze současných kandidátů začnou profilovat jiným způsobem. Nejvíce by z toho profitoval Josef Středula,“ dodává Lebeda, podle nějž ale dějiny ukázaly, že vyhrát může i nepravděpodobný kandidát.

Podle Lebedy je velkým úskalím současné české politiky velká polarizace, kterou mají na svědomí zejména opoziční strany, jež brnkají na strunu nacionalismu a xenofobie. „To je něco, co když uděláte, tak to velmi těžko berete zpět. A ve chvíli, kdy prohlubujete polarizaci společnosti, to nezrušíte tím, že řeknete: ‚A teď už je po volbách, tak toho zase necháme.‘ Ti lidé si to v sobě nesou a v podstatě se to roztáčí dál jako spirála,“ varuje Lebeda.

Ten nechápe, že hnutí ANO navzdory levicové orientaci vůbec nepracuje s principem solidarity. „Je to všechno postavené na individuální výhodě, to znamená: ‚My vám dáme nějakou výhodu proti někomu jinému a tomu někomu jinému tu jeho výhodu sebereme. Je to hodně individualisticky, egoisticky zaměřená levicová politika, která je velmi netypická pro standardní levicové strany. Je to takový ten, řekněme, distributivní populismus a z mého pohledu je to strašně smutná zpráva o tom, že česká společnost už není egalitářská jako dříve z toho důvodu, že máme v sobě nějakou solidaritu, ale proto, že jenom čekáme, že stát nám bude dávat prostě proto, že je to pro nás výhodné,“ mrzí Lebedu.

Rostoucí podpora populistických lídrů je prý až alarmující. „Je to neradostná výpověď o tom, že tady neexistuje lepší alternativa, že demokratická levice úplně zmizela a nahradil ji tento typ stran,“ dodává Lebeda.

