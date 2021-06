Podpořil Kúdelu, dostal trest. „Tabule je černá“ – nesmíte říct. Další šoky Čechů v Británii

reklama

Kúdelovi dle ČTK při odvolání u UEFA nepomohlo ani to, že Kamara během předchozího disciplinárního řízení podle právníků dokonce čtyřikrát změnil výpověď a jeho spoluhráč z Rangers Bongani Zungu coby svědek údajné urážky uvedl jiná slova než finský záložník.

Kauza ovšem zatápí českým fotbalistům, kteří hrají za kluby na ostrovech, například záložníkovi West Hamu Tomáši Součkovi. Ten se o kauze Kúdela zmínil v rozhovoru pro iDnes. „Všichni se mě samozřejmě ptali, jak to tam bylo, co padlo za slova. A já celou dobu bojuju za Ondru. Věřím, že mu nic rasistického neřekl, nikdo mu nic neprokázal, přitom ho na ostrovech spousta lidí odsoudila a od disciplinárky dostal vysoký trest na deset zápasů. Přijde mi to absurdní. Znám ho tak dobře, že si neumím představit, že by něco rasistického řekl. O tom jsem se snažil přesvědčit i kluky v šatně,“ řekl Souček, který hrál i za Slavii.

Dodal, že Češi a Britové uvažují jinak. „Narážejí na sebe dva proudy, my uvažujeme trochu jinak než oni. Že s rasismem chtějí bojovat, to je samozřejmě správně, ale někdy jdou do takového extrému, že je to podle mě vyloženě kontraproduktivní,“ vysvětlil. Jemu je bližší český pohled. „Když hledají rasismus úplně ve všem, nikdy se ho nemůžou úplně zbavit,“ míní fotbalista.

Dal i příklad: „Naše malá tu chodí do školky, a když jde něco kreslit na tabuli, nemůže říct, že tabule je černá nebo bílá – prý by se obojí dalo vyložit jako rasismus. Tak musí říkat interakční tabule. Pomalu už se člověk bojí cokoli říct, aby někoho neurazil nebo nepomluvil. A to je, myslím, špatně.“ Zúčastnil se i symbolického klečení kvůli hnutí Black Lives Matter, ale gesto už podle něho nefunguje.

Jeho rozhovoru se chytil britský bulvár DailyMail, který napsal, že Souček byl „zcela jasně rozzuřen“ délkou Kúdelova trestu, opět rozvířil kauzu a ve své „tirádě“ obvinil Brity, že jsou přecitlivělí na rasismus. Teprve pak následoval přesný překlad Součkových slov z iDnesu.

A reakce fanoušků na sebe zřejmě nenechaly dlouho čekat, protože ve stejný den už na twitteru vysvětloval, že jeho slova v rozhovoru „nevyzněla tak, jak je myslel“. Stěžoval si, že jeho slova byla vytržena z kontextu a nebyla správně pochopena. „Jsem proti rasismu v jakékoliv podobě a jsem hrdý na to, že hraju sport, který je tak rozmanitý a inkluzivní,“ uklidňoval záložník West Hamu.

My comments in a recent interview I did in the Czech Republic didn’t come across how I meant them, they were out of context and have been misunderstood. I am against racism in any form and am proud to play in a sport that is so diverse and inclusive. — Tomáš Souček (@tomassoucek28) June 11, 2021

Kromě Součka zavařilo vyjadřování se o Kúdelovi i brankáři Zdeňku Zlámalovi, který donedávna hrál za skotský klub Heart of Midlothian. „Tady ta kauza ještě pořád rezonuje a řeší se, hlavně u fanoušků Rangers. I já s tím měl trošku problém, protože jsem vyjádřil do českých médií svůj názor. Skotské noviny to převzaly a interpretovaly podle svého. Od Hearts jsem za ten rozhovor dostal pokutu a bylo mi doporučeno se omluvit. Já si ale za svým prohlášením stojím a nevidím nic, za co bych se měl omlouvat,“ řekl Zlámal v rozhovoru s ČTK.

Dodal, že s rasismem nesouhlasí a vymezuje se proti němu. Ale u Kúdely chce, aby byla respektována presumpce neviny. „Nikdo nemůže Ondru obvinit za něco, co vědí jenom oni dva s Kamarou. To by si klidně mohl kdokoliv vymyslet jakékoliv obvinění. Jestli mu řekl něco rasistického, dejme mu nejvyšší trest. Ale tady není důkaz a nevím, na základě čeho ho soudili a dali mu desetizápasový distanc,“ řekl pro ČTK. Podle něho někteří fanoušci Rangers budou dnešní zápas vnímat jako odvetu za Kamaru.

