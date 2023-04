Podvody. Babiš rozstřelil ukrajinské obilí

S obilím se dějí podvody, naznačil lídr ANO Andrej Babiš. „Proč teď to obilí jde do Evropy? No protože do Afriky jde místo toho ukrajinského obilí ruské,“ soudí. Podivnosti, které mu „hlava nebere“, se dle Babiše dějí i s LNG nebo ropou. „A tak nám to tak běhá, ty obchody různé. Taky LNG, ropa, a stále to nějakým způsobem funguje. Hlava mi to nebere a uvidíme, jak to Evropa celkově vyhodnotí,“ sdělil Babiš.

I Andrej Babiš zaznamenal debatu o ukrajinském obilí. Takže ve videu na svém facebooku připomněl, že jeho dovoz zakázalo Polsko, Maďarsko i Slovensko.

V celé věci ale bývalý premiér mnohému nerozumí.

Vloni Turecko zprostředkovalo dohodu o koridoru pro ukrajinské obilí, které mělo být z ukrajinských přístavů exportováno přes Černé moře. Toto obilí bylo určeno pro Afriku, a proto debatu doprovázely dramatické příběhy o hrozícím hladomoru.

Na konci března ale Rusko při jednání o prodloužení dohody o koridoru se pozastavilo nad tím, že Ukrajina mnohem více obilí než do Afriky vyváží do evropských zemí, kde žádný hladomor nehrozí.

„A proč teď to obilí jde do Evropy? No protože do Afriky jde místo toho ukrajinského obilí ruské,“ domnívá se nyní Andrej Babiš.

Dějí se podle něj kolem toho věci, které mu „hlava nebere“. Takže je velmi zvědav, jak to vyhodnotí Evropská unie.

„A tak nám to tak běhá, ty obchody různé. Taky LNG, ropa, a stále to nějakým způsobem funguje. Hlava mi to nebere a uvidíme, jak to Evropa celkově vyhodnotí,“ uzavřel své zamyšlení nad mezinárodním pohybem zboží.

V EU hnutí ANO zastupuje europoslanec Martin Hlaváček, který na videu hovořil o nepoctivcích, kteří pomoc Ukrajině zneužili k namaštění vlastní kapsy. „Vozí obilí, které mělo jít původně do Afriky, prodávají ho se slevou u nás. A dokonce sem vozí i obilí, které bylo postříkáno chemikáliemi, které v Evropě už dávno používat nemůžeme,“ dodal.

Tyto kšefty škodí našim zemědělcům, protože snižují ceny obilí na trhu. Zároveň ohrožují zdraví spotřebitelů.

Viníky jsou podle Hlaváčka Evropská komise a ministři zemědělství, kteří si to neohlídali.

Spoluviníkem je tedy i český ministr Zdeněk Nekula, který na začátku týdne ujistil, že ukrajinské obilí na rozdíl od sousedů odebírat nepřestaneme.

Na sociálních sítích ale ujišťuje, že ochrana zdraví spotřebitelů je pro něj zásadní. „Kontroly obilí z dovozu jsou proto velmi podrobné, v laboratořích děláme u každého vzorku rozbor na přítomnost více než 400 zbytků účinných látek,“ ujistil lidovecký ministr.

Premiér Petr Fiala z návštěvy Asie vzkázal, že Česká republika je v jiné situaci než tři země, které s Ukrajinou přímo sousedí. „Tyto státy se rozhodly přijmout opatření mimo jiné proto, že u nich to významně snižuje ceny a způsobuje to konkurenci jejich zemědělcům. My děláme naopak kroky k tomu, abychom snížili ceny potravin a dosáhli lepších cenových podmínek pro naše občany,“ poukázal na výhody.

V úterý ministr Nekula informoval, že testy zatím nic závadného nenašly. „V případě pozitivního nálezu budeme likvidovat celé zásilky,“ ujišťuje.

