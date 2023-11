Pohoršil si, ale už není poslední. Fialovi věří 17 % a ještě se po něm svezl Babiš

reklama

17 %. Tolik má premiér Petr Fiala v průzkumu oblíbenosti a od posledka si tak o procento ještě pohoršil.. Je za Emmanuelem Macronem, Olafem Scholzem, Rishim Sunakem nebo Karlem Nehammerem. Ale není poslední, předběhl ho japonský premiér Fumio Kišida, který má jen 15 % důvěry respondentů.

Na špici se stále drží indický premiér Nárendra Módí. Nejoblíbenějším evropským politikem je švýcarský prezident Alain Berset, v Evropské unii vede Giorgia Meloniová.

Výsledky pravidelného průzkumu společnosti Morning Consult:

„Vládní voliči chválí činnost vlády v oblasti zahraniční politiky, říká agentura STEM/MARK. Tak se probuďte, voliči. Po té ostudě v Izraeli, kde pan premiér nebyl schopen říct pět vět v angličtině a nechápe vůbec, co je to small talk a četl tam nějaký projev asi na tiskovku. Tak jsme viděli, co se stalo v Africe. Takový zajímavý článek: Afrika snů a českých skutečností, je to groteskní deja vu,“ poznamenal Babiš.

„Panu premiérovi zrušili Nigérii, v Ghaně, místo toho, aby jednal s protějškem, tak jednal s viceprezidentem. Předtím tam byl nějaký předseda vlády nějakého ostrova. Takže je to ostuda. Je to ostuda!“ rozčiloval se Babiš.

„Do toho ještě Nutella v Německu, takže je to úplná katastrofa. Voliči, probuďte se konečně. Tento premiér, ten není schopen vést žádné jednání a ještě vůbec ani v cizí řeči. A ta aktivistická zahraniční politika této vlády samozřejmě přináší tyto plody, i když pan ministr zahraničních věcí, který je tam zařazen omylem, tvrdí něco jiného. V tom článku se také říká, že ten africký odbor je v rozvalu a tak dále. Úplná katastrofa,“ dodal Babiš.

„Kdo, jak organizuje tyhle cesty, je záhadou. Měl by si pan premiér udělat pořádek. A původně měl totiž letět i do Angoly. To se fakt všechno dělá na poslední chvíli? Ještě mě pobavil tenhle článek, který jenom potvrzuje, že tahle vláda diletantů neměla být nikdy u vlády. Vláda před turné škrtla pomoc Africe. Tak gratuluji, pane premiére. Fakt ten váš ministr zahraničních věcí, ten se skutečně povedl. Takže vy jedete do Afriky a předtím jim škrtnete pomoc. Fakt dobrý,“ sdělil Babiš.

„Co, voliči? Líbí se vám to? A po téhle obrovské ostudě, místo toho, aby premiér řekl, že Lipavského okamžitě vyrazí, tak nám říká v rozhovoru pro CNN Prima News, že zkrátka my tomu nerozumíme. Nerozumíme. Že on tomu rozumí a že řada komentářů vychází z toho, že ti lidé vůbec nechápou realitu mezinárodní politiky. Ano, pane premiére. Vy to chápete. Všude děláte ostudu. Prosím vás, choďte radši na Arcelor Mittal, choďte na ty léčiva a choďte k českým firmám. Abyste věděl, že žijete v České republice. Vy to evidentně nevíte,“ dokončil.

