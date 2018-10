Pohřební průvod Kočkových: Mlsna tepe Krnáčovou, jak to mohla povolit

Páteční pohřební průvod k uctění památky Jana Kočky mladšího zorganizovala rodina provozovatele Matějské pouti Václava Kočky. S průvodem s kočárem a rakví Jana Kočky mladšího (28) však mnozí Pražané nesouhlasí, jelikož kvůli němu bude uzavřena Vinohradská ulice v době dopravní špičky, mezi dvanáctou a třetí hodinou odpoledne. Skončit by měl na Olšanských hřbitovech. Magistrát uvedl, že však půjde pouze o půlhodinové omezení.

Mlsna podle svých slov vůbec nechápe, proč magistrát rodině vyhověl, když soukromý průvod značně omezí Pražanům veřejnou dopravu. „To už k nevydání povolení je. Magistrát v okamžiku, kdy by se měla zastavit doprava nebo by to narušilo chod města, má důvod takový pochod zakázat. Nevidím důvod, proč by měl takové žádosti vyhovět,“ řekl s tím, že co se týká policie, jde pouze o podpůrná stanoviska. „Policie ani hasiči o tom nerozhodují, rozhoduje magistrát,“ zdůraznil.

I přesto primátorka Adriana Krnáčová (ANO) říká, že magistrát nemohl průvod zakázat a odkazuje se právě na stanoviska policie a dopravního podniku. „Když si organizátor zabezpečí všechna povolení, tak nemám jakým způsobem tomu zabránit,“ sdělila Krnáčová na dotaz Práva a dodala, že doprava s tím souhlasila a nemá tak dosah, aby zakazovala veřejné správě, jak má fungovat.

Jan Kočka mladší zemřel koncem září na D11, když po několika kilometrech jízdy v protisměru narazil do nákladního automobilu. Ani jeho řidič nehodu nepřežil.

