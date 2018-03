Pokud k tomu dojde, budu okamžitě apelovat pro odchod do opozice... Zimola poodhalil, jak může dopadnout koalice s Babišem

Hnutí ANO pokračuje v jednání s ČSSD o menšinové vládní koalici tolerované komunisty. Setkání předsedů obou stran bylo přesunuto na úterý. Místopředseda ČSSD Jiří Zimola, jak uvádí server iROZHLAS.cz, přiblížil, že by chtěli jednání finalizovat. S dojednanými výsledky by chtěli seznámit blížící se dubnový sjezd. Sociální demokracie tak chce zamezit vzniku vlády, která se bude opírat o hlasy komunistů a okamurovců. „Nechci dojemně říkat, jak se obětujeme pro Českou republiku. Ale svým způsobem to oběť je,“ uvedl.

Sociální demokraté nyní budou jednat také se zástupci KSČM, k čemuž zatím na oficiální úrovni nedošlo. „Vím, že se s nimi setkává Andrej Babiš, je to jeho odpovědnost. Ale my bychom také chtěli slyšet, za jakých podmínek jsou komunisté připraveni koaliční vládu tolerovat,“ říká Zimola a dodává, že problém může vyvstat v otázkách zahraniční politiky. Komunisté veřejně sympatizují s odchodem z Evropské unie a případně i z NATO. „Bude třeba, aby minimálně z těchto věcí slevili. Ústupků ale očekávám více,“ zdůrazňuje.

Podle některých sociálních demokratů je vláda tolerovaná komunisty v rozporu s bohumínským usnesením. „Vzniklo v nějaké době a atmosféře, je tam vyjmenována řada stran, které dnes již ani neexistují. Považuji ho za vyčpělé a snažím se dívat spíš do budoucnosti,“ popisuje Zimola s tím, že připomíná, že delegáti výslovně vyloučili spolupráci s SPD.

Podle usnesení sjezdu pro ČSSD představuje problém také trestně stíhaný člen vlády. Podle Zimoly ale zásadní bude vnitrostranické referendum, které bude tím posledním článkem, jenž rozhodne o vstupu do vlády.

Zimola rovněž přitakává Sobotkovi, bývalému předsedovi ČSSD, který varoval, že hnutí ANO sociální demokraty potřebuje pro získání důvěry, následně si bude moci vládnout s SPD a KSČM. „V tomto mu dávám za pravdu, tyto obavy máme. Snažíme se je řešit pojistkami v koaliční smlouvě. Ale nejsme naivní, abychom si mysleli, že co je psáno, platí navěky,“ podotýká pro server Zimola a zdůrazňuje, že pokud by mělo dojít k porušení, osobně bude okamžitě apelovat na odchod do opozice. Sociální demokracie tak chce zamezit vzniku vlády, která se bude opírat o hlasy komunistů a okamurovců. „Nechci dojemně říkat, jak se obětujeme pro Českou republiku. Ale svým způsobem to oběť je,“ uzavírá.

