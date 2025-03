Politici pro ČT vymáhají výpalné. Divíte se, že je k nim servilní?

Anketa Vadí vám, že Alena Schillerová označila Petra Fialu za „parchanta“? Vadí 1% Nevadí 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 4002 lidí

Je to už hodně let, co se u nás doma nesleduje televize, nicméně se zájmem sleduji diskuse o České televizi na internetu, ať už na provládním Seznamu, anebo na svobodných webech. Nejčastěji se řeší nezávislost novinářů, jejich objektivita a problematika koncesionářských poplatků. Impulzem k obecným otázkám, k čemu je televize dobrá, co by měla vysílat anebo jak by měla být zpoplatněna, bývá zpravidla nějaký skandál, který se odehraje v televizním kolektivu, anebo na obrazovce. Naposledy rozvířila vášně nějaká populární politická blbka, která prý prohlásila, že nás ve druhé světové válce osvobodili Američané.

Na Českou televizi se pohlíží jako na instituci, kterou si nezávisle na státu platí koncesionáři čili její diváci. O tom, kolik se zaplatí a kdo zaplatí, ovšem rozhoduje stát, který rovněž Českou televizi kontroluje prostřednictvím státem jmenovaných členů televizní rady. ČT zjevně není veřejnoprávní, nestátní organizací, když koncesionářské poplatky, financující její vysílání, povinně platí občané na příkaz státu. Není pak divu, že je ČT servilní vůči politikům, kteří pro ni vymáhají u občanů výpalné.

Politici se ovšem u moci občas vystřídají. ČT pak může politickou angažovanost ve prospěch poražených politiků odčinit servilností k politikům co vyhráli. Také se ale ČT může vzepřít státu, tedy nově zvítězivším politikům, a dělat ze sebe veřejnoprávního garanta svobody slova a nezávislosti. Z krotkého psího přítele fialové vrchnosti se může stát ostrým psím hlídačem babišovců. Případná nová vrchnost bude mít rovněž dvě možnosti. Nechat novináře převléknout kabáty výměnou za pokračující status quo, anebo současný stav změnit, s odkazem na nevalné renomé ČT mezi občany a na její špatné hospodaření.

Psali jsme: Poslanec STAN a jeho obchody s Českou televizí. A teď zvedl ruku pro vyšší poplatky

„Tuhle hitlerovskou žumpu máme platit?“ Moravec porušil kodex ČT. A je zle

Obrázková kampaň za zvýšení poplatků se zvrhla proti ČT

Asi nejčistší by bylo vzít sebestředný televizní kolektiv za slovo a legislativně definovat skutečnou veřejnoprávnost, tedy odluku státu od České televize. Stát se bez ČT obejde a diváci, kteří si ČT cení, si jistě rádi za její vysílání dobrovolně zaplatí. České televizi technicky nic nebrání své vysílání zakódovat a prodávat. A příjmům přizpůsobit výdaje. Kdo si zaplatí, bude se dívat, a my, kterým ČT nechybí, anebo dokonce leze na nervy, ji platit nebudeme. Z toho samozřejmě plyne, že stát nemá co televizi ani jejím zákazníkům mluvit do toho, co se bude vysílat. Pokud samozřejmě vysílání nebude naplňovat skutkovou podstatu trestného činu.

Od politiků se dá čekat, že než by se od ČT odstřihli a ponechali ji jejímu osudu, raději ji zestátní a odůvodní to tvrzením, že stát svou televizi potřebuje, aby jejím prostřednictvím něco důležitého mohl občanům sdělit a aby jim zajistil informace, které podle politiků nutně potřebují k životu. Je to průhledný nesmysl. Možnost obeznámit lid s nadcházejícím koncem světa lze nasmlouvat u mobilních operátorů. Není třeba kvůli tomu platit Václava Moravce, i s celým televizním cirkusem.

Toho, co veřejnoprávní a korporátní média záludně zamlčují, je mnohokrát více, než je toho, o čem polovičatě a tendenčně informují. Je tomu tak proto, že novináře více baví dělat politiku, než novinařinu. Z České televize (a platí to i pro Český rozhlas) ve stávající podobě není užitek. Víc škodí, než slouží. Je to instituce, kterou lze klidně zrušit bez náhrady a za týden si toho nikdo kromě politiků nevšimne. Pokud jde o zaměstnance, nebude jich škoda. Dají se na to, co je baví. Na politiku.