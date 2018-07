Politici si z nás dělají prdel. Smějí se lidem do ksichtu, ulevil si slavný hokejista Voráček

Jakub Voráček zasvětil svůj život hokeji. Prý je to tvrdý sport, zvlášť když chcete hrát v americké NHL, musíte se připravit na tvrdou práci, ale Voráček by neměnil. Při jeho volbě prý sehráli pozitivní roli i rodiče, kteří mu řekli, když ten či onen zápas hrál špatně. Mnozí dnešní rodiče se snaží hledat chyby všude jinde, jen ne ve svých dětech, což Voráček považuje za chybu.

Značně kriticky se vyjádřil také o české politice.„Já si myslím, že si z nás dělají prdel asi,“ pravil na adresu českých politiků Voráček. „Když to tak vezmu, tak co se tady děje, prostě,“ pokračoval trochu nevěřícně host. „Od pana prezidenta až po pana premiéra. Tohle prostě nemůže být normální. Se lidem smějou do ksichtu ty lidi,“ konstatoval Voráček.

Pak se vrátil ke sportu. Prý je rád, že čeští fanoušci hokej tak zapáleně prožívají. A když si o něm jako o sportovci přečte fanoušek něco v bulváru a pomyslí si, že je idiot, Voráček mu to nehodlá vyvracet. Důležitější pro něj je, co si o něm myslí jeho přátelé, kteří ho znají, a jeho rodina.

Pár slov přidal i k roztroušené skleróze, kterou trpí jeho sestra. Obdivuje na ní, že se nepoddala. Její příběh mu jen potvrdil, že peníze nejsou na prvním místě. Zdraví je důležitější.

