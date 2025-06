Polské volby prý žádný extrémista nevyhraje

Polsko dnes volí novou hlavu státu v druhém kole prezidentských voleb, které podle průzkumů i analytiků představují mimořádně vyrovnaný souboj mezi liberálním starostou Varšavy Rafałem Trzaskowským, a konzervativním historikem Karolem Nawrockim. Oba kandidáti reprezentují odlišné vize země, ale shodně patří k politickému mainstreamu, nikoliv k extremismu. Klíčové rozdíly mezi nimi se týkají vztahu k Evropské unii, k USA a domácí sociální politiky.

Jak na sociální síti X upozornil Andreas Papadopulos, korespondent České televize, Trzaskowski je eurooptimista a obezřetný kritik agendy Donalda Trumpa – zatímco Nawrocki představuje „evropskou MAGA“, tedy polskou verzi trumpovského euroskepticismu a národně-konzervativní rétoriky. „Ani v jednom případě nezvítězí extremista,“ zdůraznil Papadopulos s odkazem na fakt, že oba kandidáti podporují silná spojenectví v rámci NATO i EU, byť s odlišnou intenzitou.

„Oba jsou politici hlavního proudu, kteří jsou pro budování silných spojenectví napříč Evropou. Liší se jejich pohled na EU (Trzaskowski eurooptimista, Nawrocki euroskeptik) a na USA (Trzaskowski je k Trumpovým agendám obezřetný, Nawrocki je taková evropská MAGA),“ napsal Papadopulos na síti X a sdílel tabulku s odhady síly obou kandidátů, které jsou téměř vyrovnané.

Nawrockiho podpora však roste díky kombinaci faktorů, které vyjmenoval novinář Seznam Zpráv Filip Harzer: „Klesající popularita vlády, polarizace, deziluze mladých voličů, protiukrajinské nálady, efekt Trump a image ‚chlapáka z ulice‘ proti ‚elitářovi z radnice‘.“ Právě poslední bod rezonuje u části voličů, kteří Nawrockého vnímají jako protiváhu k multilingvnímu a kosmopolitnímu Trzaskowskému.

A kdo jsou kandidáti?

Rafał Trzaskowski (53 let), kandidát Občanské platformy, je veterán polské politiky. Bývalý europoslanec a ministr digitalizace prosazuje federalizaci EU, práva LGBT+ a ekologickou transformaci. Jeho mezinárodní zkušenosti (studia v Oxfordu a v Paříži) i rodinná historie (praděd zakládal první dívčí gymnázium v Polsku) z něj činí symbol progresivního establishmentu. V roce 2020 prohrál s Andrzejem Dudou o pouhé 2 %.

Karol Nawrocki (42 let), nominovaný stranou Právo a spravedlnost (PiS), je naopak produktem konzervativního tábora. Jako ředitel Ústavu národní paměti se profiloval bojem za „tradiční hodnoty“ a revizí výkladu polské historie. Jeho setkání s Donaldem Trumpem v květnu 2025 posílilo image spojence americké pravice, avšak kauza kolem nelegitimního získání bytu v Gdaňsku mu přinesla komplikace. Rodina seniora, od kterého byt údajně získal, obvinila Nawrockého z podvodu.

Podle předběžných údajů Polské volební komise byla k poledni volební účast 24,83 %, což je více než v prvním kole (20,28 %) i než ve druhém kole voleb v roce 2020 (24,73 %). Pokud trend potrvá, mohla by být překonána historická účast z roku 1995 (68,23 %). Vysoká mobilizace voličů naznačuje, že polarizace společnosti dosáhla vrcholu – PiS vs. liberální opozice, venkov vs. města, tradice vs. modernita.

Co podle polských analytiků rozhodne volby?

– Mladí voliči: Trzaskowski potřebuje vyšší účast progresivních voličů, Nawrocki sází na deziluzi části mládeže.

– Ukrajinská otázka: Nawrockiho kritika pomoci Ukrajině může oslovit část veřejnosti unavenou válkou.

– Trumpův stín: Setkání s (ex)prezidentem USA posílilo Nawrockého u konzervativců, ale odradilo střed.

– Kauza bytu: Pokud médii probublá detailněji, může poškodit Nawrockého image „muže z lidu“.

