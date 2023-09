Polsko: Zákaz na obilí z Ukrajiny u nás. Ale dál ho převezeme co nejvíc

reklama

Zdá se, že polsko-ukrajinské vztahy se opět pomalu narovnávají. Polsko připravilo tranzitní koridory, které umožní ukrajinským zásilkám obilí pohybovat se přes jeho území a dostat se do zemí, které to nejvíce potřebují. Na veřejnosti to oznámil polský prezident Andrzej Duda. Anglicky mluvící čtenáře o tom informovala americká zpravodajská stanice CNN. Polsko se před pár dny spolu s Maďarskem a Slovenskem rozhodlo blokovat dovoz ukrajinského obilí.

„Snažíme se pomoci Ukrajině a těm zemím, které tuto pomoc vyžadují. Věřím, že je správné rozhodnutí, že polská vláda zachovala zákaz prodeje ukrajinského obilí na polském trhu," řekl Duda v rozhovoru pro polské televizní kanál TVP1 v neděli s odkazem na země, které čekají na ukrajinské obilí jako na zásadní zdroj dodávek potravin pro obyvatelstvo. „Musíme udělat vše pro to, aby tranzit byl co největší,“ dodal Duda podle prohlášení jeho úřadu.

Anketa Má smysl pořádat v nejbližší době další demonstrace proti vládě? Má 92% Nemá 6% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 19022 lidí

Ruskem podporovaní separatističtí vůdci zavádějí zákaz vycházení. Zákaz vycházení a cenzura komunikací vstoupily v platnost v neděli v samozvané Doněcké lidové republice na východě Ukrajiny. Zákaz vycházení potrvá od 23 hodin. do 4:00 místního času ve všední dny, počínaje pondělím, podle dekretu podepsaného Ruskem podporovaným lídrem regionu Denisem Pušilinem, uvedla státní tisková agentura TASS. Dodatečný dekret uvaluje vojenskou cenzuru na poštu, internetovou komunikaci a telefonní rozhovory. Server katarské televize Al-Džazíra doplnil, že dekret zakazuje jakékoliv veřejné shromáždění nebo masovou akci bez oficiálního vojenského souhlasu.

Papež František pronesl projev, v němž se jasně zastal Ukrajiny. V sobotu řekl novinářům, že zadržování zbraní Ukrajině dělá z ukrajinského lidu „mučedníky“. Promluvil takto k novinářům po cestě z návštěvy Marseille.

Mezitím Rusko pokračuje v útocích na ukrajinské území. Mimo jiné došlo k útoku na město Kremenčuk. Kremenčuk je město na střední Ukrajině. Leží v nížině na levém břehu Dněpru, zhruba 350 km od Kyjeva a došlo zde k útoku, po kterém počet obětí narostl již na 55. Informuje o tom server Ukrajinská pravda. Útok se odehrál již 22 září, ale počet obětí stále roste. V nemocnici leží ještě 19 lidí.

„V nemocnici je ošetřeno 19 lidí, z toho jedno dítě. Zraněno bylo celkem šest dětí. Mezi oběťmi je také jedna těhotná žena.“

Dmytro Lunin, šéf Poltava OVA, na Telegramu oznámil, že jedna z ruských raket byla sestřelena, ale další usmrtily několik civilistů.

Zprávy z fronty naznačují, že Rusové prozatím odolávají dalšímu ukrajinskému tlaku.

Fotogalerie: - Šmarda o cenzuře

„Ruské síly nadále vynakládají značnou bojovou sílu na protiútoky, aby udržely své současné pozice, a zdá se, že odolávají operačně správnému postupu spočívajícímu v ústupu do připravených obranných pozic dále na jihu,“ napsal washingtonský Institut pro studium války (ISW). „Ruské velení vybudovalo na jihu Ukrajiny vícevrstvou obranu, která by ruskému velení umožnila rozmístit bránící se ruské síly do hloubky v následujících obranných liniích,“ pokračoval institut s tím, že Rusové vyčlenili značné fyzické síly i velké množství materiálu na vybudování obranných pozic na jihu země. Současně Rusové přechází do protiútoků, ale podle ISW není jasné, jak velký význam mají pro zpomalení ukrajinského postupu.

Psali jsme: „To už je invaze.“ Drulák řekl, co šéfka EU nemůže. Nebo nechce? „Věřím tomu, co jsem si naměřil.“ Kobza načal vážné téma. Radiační Pár dní před volbami. Německá reportérka vystartovala na Fica. To neměla dělat Tvrdé boje, tanky Abrams a… německá posádka? Na Ukrajině se dějí zajímavé věci

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.