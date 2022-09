Polský premiér omlátil Němcům o hlavu obchody s Ruskem: Vaše politika způsobila Evropě obrovské škody

„Německá politika způsobila Evropě obrovské škody,“ vyjádřil se v rozhovoru pro německý Der Spiegel polský premiér Mateusz Morawiecki, podle něhož Němci Evropu ohrozili svou energetickou politikou a tím, jak se „klaněli před Ruskem“. Němcům připomenul, s kýmže to obchodují nejvíce a zmínil Českou republiku a další země V4. Německo podle něj také ukázalo, nakolik je „dobrým“ partnerem. „Kdyby byla Ukrajina v rámci evropské obranné politiky závislá na Německu, dnes by již neexistovala,“ uhodil polský premiér na Berlín.

Dle polského předsedy vlády se jasně ukázalo, co jsou Němci zač, a jejich váhání, zdali má vůbec Ukrajině smysl pomáhat, „vážně zpochybňuje hodnotu spojenectví s Německem“. „A nejsme jediní, kdo to říká. Slyším to i od řady dalších šéfů vlád v Evropě,“ poukázal, že nejde ani zdaleka o osamocený názor.



Ukázal, že v případě Ukrajiny jsou Němci extrémně pomalí v pomoci, ale když se jednalo o migranty a Turecko žádalo po EU peníze, tak v roce 2016 EU jednala zcela jinak a do Turecka „ve velmi krátké době převedla miliardy“.

Kromě toho, že se Němci neukázali jako dobří partneři, jsou navíc dosti velkou příčinou současné energetické krize v Evropě. Německo dle Morawieckého způsobilo Evropě „obrovské škody“ svou politikou a „začíná být jasné, že je německá energetická politika v troskách“ a že odchod od jádra byl předčasný.



Berlínu též připomenul, jak se ochotně bratříčkoval s Moskvou, a že ani nyní plně nechce změnit své uvažování i přesto, že „Putin používá plynovody jako zbraně“. Ukrajinská krize dle Morawieckého ukázala, že nejsilnějším garantem bezpečnosti jsou USA a pokud by se Ukrajina spoléhala na Německo, tak už by tu nebyla.



Dle polského premiéra by si Německa mělo více vážit zemí, se kterými nejvíce obchoduje, přičemž jmenoval i Českou republiku. Poukázal, že obchod se zeměmi V4 je větší než obchod s Čínou, USA nebo Francií a Německo by tak s těmito svými východními partnery mělo vycházet a nesnažit se „nad Poláky povyšovat“.

K tématu reparací za válečné škody podotkl, že Polsko se bude chtít obrátit také na Izrael, jelikož polovina polských obětí byli občané židovského původu, a pokud Německo odmítne jednat, dojde na nárokování škod války, kterou rozpoutalo Německo, u mezinárodních soudů. Morawiecki poznamenal, že s předchozí dohodou s NDR nelze souhlasit, jelikož Varšavu k jejímu odsouhlasení tehdy donutila Moskva.



Tlak na Polsko z EU dle polského premiéra ukazuje, že se možná role jeho země, která sílí na významu, „nelíbí všem“. „Vyjadřujeme zkušenosti a zájmy zemí, které zažily komunismus,“ upozornil a ukázal, že Česko, Slovensko, Polsko i Maďarsko vytvořily v rámci V4 společnou politiku s Rumunskem a Bulharskem, a že společný blok nabývá na síle.



Přestože se nyní názor Polska, Česka a Slovenska rozchází vůči Maďarsku v pohledu na obchodování s Ruskem i po jeho napadení Ukrajiny, Morawiecki podotkl, že maďarský premiér Viktor Orbán se opírá o názor svého národa, který vyplynul z dotazníků veřejného mínění, a navíc i přes jiné názory Maďarsko vždy plně souhlasilo se sankcemi proti Rusku. „Stále vidím základ pro spolupráci,“ ujistil proto polský premiér, že spolupráce zemí ve V4 se kvůli odlišnému pohledu Maďarska na válku na Ukrajině „nesesypala“ a že nadále bude pokračovat.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

