„Západní poradci, logistici, bojovníci a další personál obsluhující mnoho kusů složité nově dodané techniky hrají ve válečném úsilí od počátku roku 2022 ústřední a stále významnější roli, počínaje britskou královskou námořní pěchotou, nasazenou do frontových bojových operací nejpozději od dubna 2022, a konče poradci SAS, kteří údajně sehráli významnou roli při podpoře obrněných ofenziv proti ruským pozicím. Vzhledem k tomu, že do útoku na Kursk bylo nasazeno mnoho nejelitnějších ukrajinských bojových jednotek a velká část špičkové vojenské techniky, odpovídá nasazení západního personálu na podporu útoku, pravděpodobně včetně dodavatelů i aktivních vojáků, širším trendům, které lze pozorovat v průběhu celé války,“ uvádí Military Watch Magazine.



Americká soukromá vojenská organizace Forward Observations Group dle serveru potvrdila nasazení personálu v Kursku a zveřejnila jeho fotografie z oblasti, což potvrdily i geolokační údaje. Forward Observations Group se má na obraně Ukrajiny podílet již déle než dva roky, ačkoli část jejího personálu byla údajně od konce roku 2023 přesměrována do Izraele na podporu operací v pásmu Gazy.

Přítomnost kontraktorů z členských států NATO v ofenzivě v Kurském regionu potvrdili též dle Military Watch Magazine bojující Ukrajinci. „Pozoruhodným příkladem široce citovaným ruskými zdroji byl voják z 80. výsadkové brigády Ruslan Poltoratskij, který vypověděl: ‚Když jsme překročili hranici s Ruskem, zpočátku jsem si myslel, že je tam nějaký hluk. Ale pak jsem rozlišil, co říkají – mluvili anglicky, polsky, možná i francouzsky. Nerozuměl jsem ničemu, říkal jsem do vysílačky – ‚opakujte, opakujte‘ a slyšel jsem nějakou hatmatilku,“ cituje server. „Když už zaujali pozice, tak se také spojili se svými nadřízenými, i s našimi, a také jsem slyšel, jak něco říkají anglicky a ještě v nějakém jiném jazyce. Něco o domech, o chaosu,“ dodal citovaný voják.

Server sděluje, že ruské vojenské zdroje a civilisté v oblastech držených ukrajinskými a spojeneckými silami podali o operacích západních „pracovníků“ v Kursku řadu samostatných zpráv. Obyvatelé vesnic v Kursku hovořili o přítomnosti francouzsky a polsky mluvícího personálu.



O zapojení zahraničních bojovníků hovořil v květnu též generál Bryan Fenton, velitel Velitelství speciálních operací USA. Fenton sdělil, že si Spojené státy ze zkušeností na Ukrajině „berou spoustu ponaučení, a to hlavně očima britských partnerů ve speciálních operacích, kteří to nejen udělali ve svých formacích, ale také velmi rychle zjistili, že potřebují další prvky svých společných sil,“ řekl v rozhovoru pro agenturu Associated Press.

Jako příklad deník Independent zmínil, že britští commandos potřebují piloty Královského letectva, aby jim pomohli radit při operacích s drony, a kolegy z Královského námořnictva, „aby jim pomohli pochopit způsob navigace lodí v Černém moři více, než by to dokázal kolega z týmu SOF (Special Operations Force)“.



Military Watch Magazine dodává, že pět měsíců předtím, v prosinci 2023, polský novinář Zbigniew Parafianowicz zmínil, že mu polští představitelé poskytli podrobnosti o operacích britských jednotek a o tom, že hrály důležitou roli při sledování pozic ruského dělostřelectva.



Parafianowicz v knize „Polska na Wojnie“ popisoval, že polské speciální jednotky působily na bojišti již od prvních fází války. „Byli jsme prostě posláni na placenou dovolenou. Politici předstírali, že to nevidí,“ vysvětlil nejmenovaný polský důstojník, jak bylo možné zapojit se do pomoci při obraně Ukrajiny.

O zapojení zahraničních jednotek hovořil taktéž německý kancléř Olaf Scholz, který tvrdil, že Británie a Francie Ukrajině pomáhají s odpalováním naváděných raket na ruské cíle. V rozhovoru s novináři v Berlíně Scholz tvrdil, že by darování střel dlouhého doletu Taurus Ukrajině znamenalo, že by se Německo stalo aktivním účastníkem konfliktu. A prohlásil, že Německo nemůže poskytovat podporu při usnadňování odpalů řízených střel Storm Shadow proti ruským cílům jako další spojenci.



„Je to zbraň s velmi dalekým dosahem,“ řekl Scholz o Taurusu dle serveru Politico. „A to, co dělají Britové a Francouzi, pokud jde o kontrolu cílů a podporu kontroly cílů, nelze provádět v Německu,“ dodal, čímž odkryl zapojení obou států do vojenské pomoci Ukrajině, za což by posléze kritizován.

