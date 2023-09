Popadli ho, táhli ho, bili ho, utekl. Mobilizace Ukrajinců začíná „smrdět“

Válka na Ukrajině trvá již víc než 580 dní a jak na straně ruských agresorů, tak na straně ukrajinských obránců přibývají mrtví a zranění. Spisovatel Andryj Kurkov popsal, co zažil ve Lvově. Přesvědčil se, jak probíhá odtažení ukrajinských mužů do armády. Ukrajincům schopným vojenské služby se prý chystá podívat na zoubek velký digitální bratr. Mezitím veřejný prostor zaplnily úvahy, zda Ukrajinci skutečně poslali na onen svět velitele Černomořské flotily Viktora Sokolova.

„Je na našich dočasně okupovaných územích... vůbec by tam neměl být. Takže pokud je mrtvý, je to dobrá zpráva pro všechny, že pokračujeme v deokupaci našeho území,“ řekl v úterý ukrajinský ministr obrany Rustem Umerov televizi CNN. V exkluzivním rozhovoru z Kyjeva nepotvrdil ani nevyvrátil, že admirál Viktor Sokolov byl zabit při ukrajinském úderu na velitelství Černomořské flotily v Sevastopolu na Krymu minulý týden.

„Jak je známo, v důsledku raketového útoku na velitelství Černomořské flotily Ruské federace zahynulo 34 důstojníků,“ sdělila také ukrajinská strana v prohlášení. Odkázala se na ni BBC.

Ruská strana naznačila, že Sokolov žije; ukázala, jak skrze videokonferenci promlouvá k ministrovi obrany Ruské federace Sergeji Šojguovi. CNN však upozornila, že nemůže potvrdit ani náznaky Ukrajiny, ani informace Ruské federace. Už proto, že není jasné, jak je video staré, i kdyby bylo pravé. Britská veřejnoprávní stanice však k tématu doplnila, že software pro rozpoznávání obličejů ukazuje shodu mezi jinými snímky admirála Sokolova a muže, který se objevuje na nejnovějším videu, což naznačuje, že se jedná o něj. Ani podle BBC to však nelze považovat za nezvratný důkaz, že Sokolov žije.

Ať už Sokolov žije, či je po smrti, boje na Ukrajině pokračují a ukrajinská armáda potřebuje brance. Spisovatel Andryj Kurkov v textu pro server Kyiv Post popsal, co zažil ve Lvově. Jak na ulici velkého města na západě Ukrajiny stála skupinka mladíků, kteří si spolu povídali, když tu náhle k nim přijelo auto odvodové kanceláře a začaly se dít věci. „Z vozidla vyskočili příslušníci odvodního oddělení, jednoho z mužů popadli a začali ho táhnout do auta. Muž se bránil. Policisté ho začali bít a on upadl na zem. Kolemjdoucí na policisty křičeli a požadovali, aby muže nechali na pokoji. Nakonec se muž vytrhl a utekl po ulici. Policisté ho nepronásledovali,“ prozradil spisovatel.

„Mám podezření, že k podobným scénám dochází i v jiných městech. Vím o jedné, která se stala před několika měsíci v Oděse. Někdo incident zachytil na video a to se pak virálně rozšířilo po celé zemi a vyvolalo polemiku o mobilizačních praktikách. Vyděšení muži přestali vycházet na veřejná místa a vyhýbají se cestám do jiných regionů země, protože by mohli být mobilizováni na silničních kontrolních stanovištích při kontrole dokladů,“ pokračoval Kurkov s tím, že všem je asi jasné, že ztráty během ukrajinské protiofenzivy byly značné a armáda se bez nových sil neobejde a protiofenziva se může zastavit.

Publicista připomněl, že ukrajinský parlament teď projednává sadu zákonů, které se obecně týkají mobilizace. Hlavní návrh zákona, na kterém pracuje více než 100 zákonodárců, se týká zavedení elektronické evidence vojenského personálu. Jedním z cílů zákona má být také shromáždit údaje ze všech státních databází o mužích ve věku 18 až 60 let, které potenciálně bude možné povolat na frontu. „Tato superdatabáze bude obsahovat nejen jména a adresy osob povinných vojenskou službou, ale i veškeré informace, které jsou o nich známy, včetně čísel jejich mobilních telefonů a e-mailových adres,“ upozornil Kurkov.

Ukrajinci, kteří se přestěhují a nenahlásí změnu adresy úřadům, mohou dostat mastnou pokutu.

Na stole je i zákon, podle nějž Ukrajinci budou moct odmítnout vojenskou službu a místo toho pracovat ve strategických válečných podnicích. Návrh zákona předložil zákonodárce Georgij Mazurašu ze Zelenského strany Služebník lidu. Podle svých vlastních slov návrh zákona předložil, aby snížil napětí ve společnosti.

Na Ukrajině prý existují stovky dobrovolnických organizací, které pomáhají mužům opustit zemi a vyhnout se tak potenciální mobilizaci. Ukrajinští politici se sice snaží dostat domů ty Ukrajince, kteří před mobilizací utekli právě za hranice, ale z Německa, z Česka i z Rakouska už slyšeli, že se k Ukrajincům žijícím v těchto zemích nedostanou.

Washingtonský Institut pro studium války (ISW) upozornil, že situace na frontě zůstává nejasná. Ukrajinský generální štáb oznámil, že ukrajinské síly pokračují v útočných operacích ve směru Melitopol i v okolí Bachmutu a dál snižují počty techniky i živou sílu Ruské federace. A podle institutu ruské síly na jihu Ukrajiny mohou být ve stavu, že nemusí být schopny efektivně odrazit předpokládaný ukrajinský útok na město Tokmak.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

