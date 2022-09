Poradce premiéra odhalil, proč se cena energie zastropuje až nyní. Přišla „megakrize“

reklama

Křeček v rozhovoru pro Rádio Impuls vysvětloval, co přesně zastropování cen elektřiny bude znamenat pro koncového odběratele i pro výrobce elektřiny. „Zastropování přinese maximální cenu energie pro firmy i domácnosti, takže vytváří jistotu, že v této těžké době bude nějaká maximální úroveň, nad kterou už ceny nepůjdou, a tím pádem si každý bude moci spočítat, kolik při nejhorší situaci za energie zaplatí,“ vysvětloval Křeček.

„Navíc dál poběží úsporný tarif, odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje, příspěvky na bydlení a celý soubor těchto opatření by měl zajistit, že ta situace bude zvládnutelná,“ prohlásil Křeček, že české domácnosti a firmy by měly zimu přečkat bez zásadních obtíží.

Stát prý nebude výrobcům elektřiny tržní ceny kompenzovat, protože celé opatření se chystalo právě i s výrobci energií, kteří na to přistoupili. „Samozřejmě tam budou nějaká opatření, která budou výrobcům pomáhat, ale v zásadě spíše ještě navíc budou od výrobců brát další peníze prostřednictvím daně z nadměrných zisků. Takže ty nadměrné zisky budou výrobcům odčerpány a ten strop bude nastaven tak, aby nadále byli v zisku, a výrazné kompenzace proto nebudou nutné,“ vysvětloval ekonom.

Vláda Petra Fialy podle Křečka nezaspala s přijetím cenového stropu elektřiny, protože situace byla až do srpna sice špatná, ale zvládnutelná. „Zatímco do července jsme sice byli ve vážných problémech, ale zvládnutelných s těmi starými opatřeními, tak to, co přinesl srpen, bylo naprosto nevídané. Řekl bych, že jsme vstoupili do megakrize, ceny se dostaly až na magickou hranici 1 000 eur/MWh a bylo jasné, že ta předchozí opatření nebudou stačit. Ta situace se tedy v srpnu změnila dramaticky, a proto se musela přijmout nová opatření,“ uvedl Křeček s tím, že zastropování nás de facto vrátí do situace před srpnem.

„Takže to stále bude složité, ale pro domácnosti i díky dalším opatřením přijatelné. Lidé v zásadě stále budou platit něco navíc, než byli zvyklí, ale nebude to tak velký skok. I proto se není třeba obávat, že by nastal nějaký blackout, protože rapidně vzroste poptávka po elektřině. Toho bych se určitě nebál, naopak spotřeba oproti minulým letům klesne,“ dodal ekonom s tím, že finální cena bude kolem šesti až deseti korun na KWh.

Křeček tak v zásadě potvrdil například slova ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL), který také odmítl, že by vláda přistoupila k zastropování cen pozdě, ačkoliv ji k tomu opoziční strany vyzývaly od jara. „Situace se za poslední měsíc výrazně změnila. Ceny elektřiny na burze překročily 500 eur a posléze i 1 000 eur za MWh. To byl ten moment, který nás donutil, abychom aktivovali celou Evropu a přesvědčili i partnery, kteří to předtím odmítali, že musí přijít razantní a celoevropské řešení,“ uvedl Jurečka minulý týden v rozhovoru pro server iDNES.cz.

Zejména kvůli vysokým cenám energií byla také svolána protivládní demonstrace na Václavském náměstí, které se účastnilo na 70 tisíc lidí. „Poté, co oznámíme konkrétní parametry vládní pomoci, z mého pohledu nebudou objektivní důvody, aby lidé chodili demonstrovat,“ uvedl Jurečka s tím, že konkrétní ceny by měly být známé již tento týden.

