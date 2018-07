Pořádně „horké“ hlasování o důvěře? Aktivisté se chystají na Babišův „den D“ demonstrovat jen kousek od Sněmovny

Aktivistická skupina AUVA chystá na středu 11. července, v den, kdy hodlá Andrej Babiš žádat poslance o důvěru pro svou vládu, manifestaci hned kousek od Parlamentu. Na demonstraci proti vyslovení důvěry menšinovému kabinetu s podporou komunistů se budou projevy komentátorů a analytiků mísit s produkcí písničkářů a živým přenosem řečnění ze Sněmovny. Aktivisté hodlají také přímo z místa telefonovat těm poslancům, kteří se v tu dobu budou ve Sněmovně snažit o to, aby vláda důvěru nezískala.

Ve středu 11. července bude vládní kabinet designovaného premiéra Andreje Babiše žádat o důvěru Poslanecké sněmovny. Menšinová vláda ANO a ČSSD, která se, pokud důvěru získá, bude jako první v polistopadové historii České republiky opírat o podporu komunistů, budí vášně a u řady lidí rovněž odpor, o čemž svědčí série „protibabišovských“ demonstrací z uplynulých měsíců.

Kromě participace KSČM vadí i Babišova minulost u komunistické tajné policie (byl veden jako agent, spolupracovník StB) a nejčerstvěji i dvojice opsaných diplomových prací nové ministryně spravedlnosti Taťány Malé stejně tak jako její pro ministra spravedlnosti netradiční Alma Mater v podobě slovenské Panevropské univerzity.

Velkou demonstraci přímo na den hlasování o důvěře Babišově vládě chystá skupina AUVA. Manifestace se bude konat jen kousek od Parlamentu na Malostranském náměstí, a to zhruba od 11. hodiny dopolední do 20. hodin večer, tedy ve stejném čase, na který je v Parlamentu naplánováno jednání o důvěře.

Na demonstraci bude podle pořadatelů přítomna aparatura, která bude přenášet v reálném čase zvuk ze Sněmovny, přičemž „nudné pasáže“ a přestávky v řečnění budou „proloženy komentátory, aktivisty a písničkáři“.

Aktivisté plánují podle svých slov rovněž přímo z náměstí telefonovat těm politikům, kteří se budou ve Sněmovně v ten den snažit zabránit tomu, aby vláda s důvěrou vznikla.

„Cílem akce je přesvědčit poslance se svědomím, aby nehlasovali pro vládu s komunisty, vedenou trestně stíhaným premiérem, který byl spolupracovníkem StB,“ stojí na webové stránce pořadatelů akce skupiny AUVA.

„Na podporu lidí, kteří vypískali Babiše na všesokolském sletu, si vezměte s sebou píšťalky a cokoli, co píská. Vypískáme Babiše a jeho ‚návratovou‘ vládu,“ dodávají dále organizátoři. „Zatlačíme na politiky ve chvíli, kdy budou hlasovat,“ píší dále. „Hlavně přijďte, musíme dát najevo, že komunisty do vlády nechceme. Nedopusťme, aby se nás děti ptaly, co jsme v tento den dělali,“ dodávají.

Česká republika nemá vládu s důvěrou Poslanecké sněmovny již od loňských podzimních parlamentních voleb, které vyhrálo hnutí ANO Andreje Babiše s téměř 30 procenty. Po neúspěšném prvním pokusu, během kterého vládl Babišův kabinet v demisi, byl Andrej Babiš prezidentem Milošem Zemanem k sestavení vlády pověřen podruhé.

Vláda Andreje Babiše se o důvěru Poslanecké sněmovny bude ucházet v sestavě: předseda vlády Andrej Babiš (ANO), místopředseda vlády a ministr vnitra rovněž pověřený řízením Ministerstva zahraničních věcí Jan Hamáček (ČSSD), ministr životního prostředí a druhý místopředseda vlády Richard Brabec (ANO), ministryně financí Alena Schillerová (nestr. za ANO), ministr obrany Lubomír Metnar (nestr. za ANO), ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (nestr. za ANO), ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál (ČSSD), ministryně průmyslu Marta Nováková (nestr. za ANO), ministryně spravedlnosti a předsedkyně legislativní rady vlády Taťána Malá (ANO), ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga (ANO), ministr dopravy Dan Ťok (ANO), ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (nestr. za ANO), ministr zemědělství Miroslav Toman (nestr. za ČSSD), ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD).

V případě, že se Andreji Babišovi nepodaří získat důvěru Poslanecké sněmovny ani napodruhé, v úvahu připadá ještě třetí pokus, ve kterém prezidentovi navrhuje jméno premiéra sestavujícího vládní kabinet předseda Poslanecké sněmovny. Tuto funkci v současné době zastává Radek Vondráček z hnutí ANO. Po třetím neúspěšném pokusu připadá v úvahu scénář předčasných parlamentních voleb.

autor: Jonáš Kříž