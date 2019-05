Pořádný průvan: Le Penová prý porazila Macrona. Dosavadní pořádek europarlamentu skončí

Francouzské volby do Evropského parlamentu vyhrálo podle odhadů krajně pravicové Národní sdružení Marine Le Penové s 24 procenty. Frakce, do níž Le Penová spadá společně s italskou Ligou Severu Mattea Salviniho a českým hnutím SPD Tomia Okamury, tak posiluje. Dosavadním pořádkům je podle všeho konec.

Macronova strana je s 22 procenty druhá. Macronův úřad označil výsledky za zklamání. Nezmění však podle všeho jeho politiku. Podle Marine Le Penové jde o vítězství lidu. Ten si takto důstojně vzal zpět moc, míní Le Penová.

Dvě frakce, v nichž se v dosavadním europarlamentu sdružovaly nacionalistické a protiunijní strany, by nyní mohly získat 113 mandátů. Lidovci by mohli obdržet 177 mandátů, socialisté 147 mandátů a liberální ALDE, do nějž spadá i Babišovo hnutí ANO, 101 křeslo. Do ALDE by se měla začlenit i Macronova strana. Nadpoloviční většina lidovců a socialistů v Evropském parlamentu tak končí.

V polských volbách do Evropského parlamentu zvítězila podle prvních odhadů Kaczyńského vládní strana PiS se 42 procenty. Opoziční koalice je o tři body zpět.

Ve Španělsku pak podle odhadů vyhráli vládní socialisté Pedra Sáncheze, kteří by v Evropském parlamentu mohli mít místo současných 14 poslanců hned 18.

autor: vef