Porušení zákona? Piráti rozjeli kampaň na Prague Pride, kterou platili z vašich peněz

Letošní Prague Pride končí. Kvůli koronaviru nevyvrcholil tradičním průvodem, který často budí vášně i mezi příznivci a kritiky LGBT komunity, ale projížďkou duhových lodí po Vltavě.

Opoziční představitelé Prahy z řad ANO a ODS tvrdí, že Piráti, kteří v hlavním městě vládnou, projížďku využili jako vlastní předvolební akci. Údajně mohlo dojít i k porušení zákona, protože Piráti při plavbě propagovali svou politickou značku i své politické kandidáty, aniž by přiznali, že zahajují předvolební kampaň.

Opoziční zastupitelé Patrik Nacher (za ANO) a Jaroslava Janderová z ODS bijí na poplach a tvrdí, že by se počínáním Pirátů měl zabývat Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí.

Janderová prý teprve teď po pirátské plavbě na Vltavě pochopila, proč Piráti hlasovali pro jeden milion korun jako částku, kterou má být festival podpořen. Dalo by se totiž také říct, že si z rozpočtu města, z peněz jeho obyvatel, podpořili vlastní předvolební kampaň.

„Když jsem ovšem pohlédla v těchto dnech na fb stránku České pirátské strany, již jsem pochopila, proč taková výše na akci tohoto typu a v půli srpna 2020. Ona totiž Pirátská strana, v rámci hlavním městem dotované akce Prague Pride, ve výši 1 milion CZK, si stanovila stejný termín zahájení své podzimní volební kampaně (sic!) jako Prague Pride 2020, zahájené v sobotu 8. srpna, svolané před sochu Palackého na Palackého náměstí, s názvem ‚Tradiční festival Prague Pride letos s Piráty netradičně!“ V rámci duhové plavby, kterou platí hlavní město Praha, si naplánovali Piráti vyplutí pirátské volební lodi spolu s lodí Prague Pride, cestou veselé kampaňování a na zpáteční cestě se všichni opět shromáždí na Palackého náměstí a pěkně si popovídají s pirátským poslancem Profantem, radním HMP za Piráty Zábranským a s dalšími politickými aktivisty, aby výtěžek volebních hlasů z této akce byl pro Piráty co nejvyšší. Takové skandální chování a zneužití finančních prostředků HMP, určených pro fesťák, politickou stranou, si ještě nikdo nedovolil. Pokud by se stejně chovala např. Piráty opovrhovaná ODS, již by lítala trestní oznámení. Což není ze strany Pirátů vůbec neobvyklé,“ uvedla zastupitelka pro server PražskýNoviny.cz.

„Takže propagace LGBT (nic proti lidem této orientace nemám, řadu z nich znám, leč ti se takovýchto akcí zásadně neúčastní) v rámci pirátské politické kampaně za městské peníze je něco, nad čím zůstává rozum stát. Piráti si byli zřejmě jisti, že vše co činí, dobře a transparentně (sic!) činí, neb vítězství v podzimních krajských, senátních volbách bude zřejmě dozajista jejich, stejně tak, jako jimi pěstovaní stínoví ministři usednou do vlády na podzim 2021. Pokud by tomu bylo tak, tak naši demokracii můžeme opět uložit do šuplíku, zamknout, zahodit klíč, neb zavedení pirátské totality zde čouhá z každého jejich pohybu. Ovšem, cosi se stalo. A to, že zřejmě pirátská jistota, jak jim vše projde, dostala někde trhliny. Tolik práce na přípravě na zahájení volební kampaně Pirátů, a následně v mediálním prostoru ani zmínka, ani fotka, ani rozsáhlé reportáže, jak jsou Piráti úžasní a jediní, co to myslí s touto skupinou spoluobčanů dobře. Co to myslí se všemi občany i státem nejlépe. Prostě mediální ticho. Tímto tichem Piráti potvrzují neoddiskutovatelný fakt, že je minimálně neetické za městské peníze ukazovat i pirátskou loď a na té lodi zahájení pirátské podzimní volební kampaně. Takže prozatím žádné ‚internet je naše moře‘ se nekoná,“ pokračovala Janderová.

Nacher na Piráty udeřil stejnou silou. Zdůraznil, že se mu zdálo zvláštní podporovat festival částkou jeden milion korun, když byla celá akce skromnější než jindy, ale to, že by Piráti akci mohli zneužít k zahájení kampaně, ho prý nenapadlo.

„Ani ve snu by mi nenapadlo, že nějaká politická strana se tam bude, nad rámec osobní účasti, která je v pořádku, že se tam bude propagovat. To mi přijde opravdu neuvěřitelný, protože pak se lehce nabízí, a já je zatím v tuhletu chvíli, s těmi informacemi, které mám, respektive nemám, tak je nechci z toho obviňovat, ale to spojení se přímo nabízí, že Praha z peněz daňových poplatníků podpoří rekordně akci, na jejíž účasti subjekt, který má rovněž primátora, si zároveň rozjede nějakou svojí vlastní akci k zahájení volební kampaně. Jak říkám, ty informace nemám, nebudu v téhleté chvíli, a s těmihle informacemi obviňovat, nebo na to poukazovat, ale osobně si kladu otázku, po těch informacích, které jste mi dal, jak by se asi veřejnost a novináři dívali, kdyby totéž udělalo ANO. Na druhou stranu to vlastně demaskuje ty Piráty,“ poznamenal Nacher.

Naproti tomu Jan Jetmar, publicista a odborník na krizovou komunikaci, ukázal na počínání SPD Tomia Okamury či Trikolóry Václava Klause mladšího.

„Mám dotaz: když nějaká politická strana vyhlásí souhlas s nějakou veřejnou akcí, je to označováno za zneužití té akce. Pokud jiná strana vyhlásí s akcí nesouhlas, je to také zneužití akce, nebo to už ne? Znamená souhlas zneužívání a nesouhlas korektní jednání? Má politicky jinou hodnotu rozdílná polarita, nebo to je to samé? Já jen, že když piráti zneužili Prague Pride podporou akce, jestli ji zneužila také SPD, Trikolóra nebo jiné strany jejím odsouzením a protesty proti ní?“ otázal se na sociální síti Facebook.

