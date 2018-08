Pos*anej Jeseník nevyšel, ječel prý Faltýnek. Na šéfa poslanců ANO vyplavaly nepěkné věci

V odposlechu jedna z obviněných doslova říká, že Faltýnek na ni ječel. „Že mu nevyšel pos*anej Jeseník,“ uvádí Simona Kratochvílová, náměstkyně ministryně školství, jež byla obviněna mimo jiné společně s šéfem fotbalového svazu Miroslavem Peltou.

„Není možné, když v minulosti některé vlády rozdělovaly peníze v nějakém baru v Intercontinentalu, aby se teď peníze rozdělovaly v nějakém bytě. To je pro mě nepřijatelné a skandální,“ uvedl již v loňském roce šéf hnutí ANO Andrej Babiš s tím, že Faltýnek to jednoduše podělal.

V celé kauze se již Faltýnek také dosatvil k výslechu na policii, popřel však, že by někdy řešil vyhlášení státní podpory sportu s někým z ministerstva školství, pod které spadala. Stejně tak tvrdil, že se neangažoval okolo sportovních subvencí po vyhlášení programu. Přiznal však, že komunikoval se starostou Jeseníku Adamem Kalousem ohledně zamítnutých dotací pro víčeúčelovou sportovní halu v Jeseníku.

Následně však Faltýnkovi detektivové předložili části nahrané komunikace mezi Kratochvílovou a Peltou, kde právě Kratochvílová Faltýnkovo jméno zmiňuje. „Potkávali jsme se i na chodbě… …Jdete po chodbě, například ve Sněmovně, potkáte se, řeknete si dobrý den a třeba hned na tom místě se věci řeší. Problém vyřeším a jdu dál,“ tvrdil Faltýnek s tím, že setkání s Kratochvílovou si ne úplně pamatuje.

Detektivové však podle serveru měli i SMS komunikaci s Kratochvílovou, v níž se Faltýnek domlouvá na společné schůzce. „Asi jsme se sešli, možná také ne. Nevím,“ sdělil však Faltýnek. Kratochvílová však Peltovi právě uvedla, jak na ni Faltýnek ječel.

„Vůbec si nepamatuji, že bych na někoho řval… Já si to nepamatuji, už jsme vám to řekl, to je pořád stejné… Těch debat bylo mnoho, je to živý proces,“ oponoval Faltýnek.

V kauze jde o nezákonné porcování dotací na sport, kromě Pelty a Kratochvílové policie stíhá také například předsedu České unie sportu Miroslava Janstu, obviněny jsou i Fotbalové asociace ČR a Česká unie sportu.