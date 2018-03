Poslanci se sejdou kvůli situaci kolem GIBS

Premiér Andrej Babiš (ANO) by měl na schůzi vysvětlovat kázeňské řízení s ředitelem GIBS Michalem Murínem. V souvislosti s řízením by mohl být Murín dočasně zproštěn výkonu služby.

Babiš vede s Murínem spor, inspekce už dřív oznámila, že premiér žádal ředitelovu rezignaci. Pokud by odstoupil do konce února, bylo by to prý „bez skandálu“. Murín rezignovat odmítl. Premiér tvrdí, že v Murína ztratil důvěru, zpochybňuje také hospodaření inspekce. Podle předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska ale existuje vážné podezření, že jde o snahu politicky ovlivnit GIBS a jejím prostřednictvím i další bezpečnostní složky.

Stejný bod se TOP 09 nepodařilo zařadit na program poslední řádné sněmovní schůze, klub ANO postup vetoval. Ani mimořádná schůze se nakonec nemusí vůbec uskutečnit, a to v případě, že poslanci neschválí její program. Navzdory tomu se otevře prostor pro debatu, byť jen pro řečníky s přednostním právem.

