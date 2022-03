Poslanec Nacher varuje: Aby válka nebyla zneužita pro nelogické změny. Nepěkný vzkaz Jourové ohledně Zeleného údělu

„Vláda by měla řešit pomoc Ukrajincům stejně, jako vnitřní problémy České republiky,“ tvrdí poslanec hnutí ANO Patrik Nacher a odmítá, že jde o výběr: my, nebo oni. Dlouhodobě je podle něj nutné řešit ceny energií, potravin i pohonných hmot a do uvažování po krizi vrátit racionalitu.

V hodnocení toho, jak pětikoaliční vláda zvládá současnou krizi kolem války na Ukrajině, inflaci a rostoucí ceny pohonných hmot, rozdělil Nacher odpověď do dvou částí – zahraniční a vnitrostátní politika. V té zahraniční prý poslanec stojí za tím, jakým způsobem vláda vystupuje. „Koneckonců celé hnutí ANO podporuje vládní kroky. Jen připomenu, že jsme podpořili všechny vládní pozměňovací návrhy týkající se Ukrajiny a pomoci Ukrajincům. A stejně tak všechny zákony, které vláda dala na rychlo do Poslanecké sněmovny, jako opozice se v tom chováme velmi vstřícně. Řekl bych, že je to ve viditelném kontrastu s tím, jak současná koalice v covidové krizi (tehdejší opozice, pozn. red.) leckdy kritizovala vládu za každou cenu,“ uvedl Patrik Nacher. Práci současné opozice vnímá jako konstruktivní a podotkl, že v mimořádné situaci by se Sněmovna neměla dělit na opozici a koalici, ale pracovat na stejné straně.

Co se týká politiky vnitrostátní, je to dle Nachera o něco horší: „Jede se úplně zbytečně narativ typu: Řešíme-li vnitrostátní problém s cenou pohonných hmot nebo energií, řešíme-li inflaci, tak tím devalvujeme, že se kousek od našich hranic vede válka i za naše hodnoty. Myslím, a v tom se s vládou lišíme, že jedno nevylučuje druhé. My můžeme a máme pomáhat Ukrajině, uprchlíkům, Ukrajincům. Na počet obyvatel je u nás více uprchlíků, než za uprchlické krize v Německu po roce 2015. To je třeba podtrhnout a opakovat stále dokola. Není pravdou, že bychom byli neochotní pomáhat, jak se nyní ukazuje, ale vždy to vychází z přirozeného běhu věci. V momentě, kdy utíkají migranti ze zemí, vždy utíkají tam, kde mají příbuzné, známé nebo do země, ke které mají nějaký vztah i jazykovou vybavenost,“ vysvětli Nacher s tím, že v roce 2015 bylo vůči zemím, které kolonizovaly část Afriky, logické, že migranti utíkali do těchto zemí. Nedávalo logiku, aby utíkali do České republiky. Jako další rozdílné faktory uvedl, že nyní jsou jasně vidět zástupy žen a dětí, které se nedají srovnávat se zástupy v roce 2015, kde byli především muži. Nemluvě o náboženství a kulturní blízkosti. „Je to krásná odpověď bohaté Evropě, že Východ není sobecký a umí pomáhat,“ podotkl.

Nacher: Není možné za elektřinu platit více než státy, kam se energie dováží

„Zatímco Ukrajinci budou logicky směřovat tam, kde mají příbuzné – v Polsku, u nás, na Slovensku, v Rumunsku. Je to přirozené a jasně se ukazuje, že náš stát, obce, města i lidé pomáhají uprchlíkům a jsme schopni zvládnout v řádech týdnů to, co bohatší země za celé měsíce i roky. V tom patří všem velký dík. Východní Evropa není sobecká, naopak. Zároveň z toho ale neplyne, že se má rezignovat na dění uvnitř státu, protože to nejde proti sobě. Přece neplatí teze, že pomáhat uprchlíkům na Ukrajině znamená, že v samotné České republice nebudu dělat nic, protože jedno vylučuje druhé. Z toho jsem zklamán, protože tento pohled se šíří,“ řekl Nacher pro ParlamentníListy.cz.

Nelíbí se mu, že pokud někdo upozorní na nutnost řešit problémy v Čechách z dlouhodobé perspektivy, je onálepkován politiky nebo jejich příznivci. „Píší mi matky samoživitelky, že od příštího měsíce už nebudou mít na výdaje, na pravidelné splátky, protože všechno zdražilo – zálohy na energie, služby, jídlo a ceny veškerého zboží. Navíc někomu končí fixace hypoték a jejich úroková sazba se znásobí dvaapůlkrát. To jsou všechno věci, které je třeba řešit a hledání řešení určitě neznamená rezignaci pomoci vůči Ukrajině,“ upozornil politik. Sám by podporoval určité regulace, jako je zastropování cen energií nebo kontrolu marží při prodeji pohonných hmot. „Není možné, aby během dne cena ropy poklesla, ale na pumpách se to projevilo růstem cen. Není možné v mimořádné situaci zneužívat strachu lidí tím, že se svezu na emoci a zvýším ceny. Už jen prostá kontrola marží může vyvolat nějaký efekt a také vyvolala,“ vysvětlil Patrik Nacher.

Zdůraznil také, že je třeba realizovat dlouhodobé opatření ve vztahu k energetické soběstačnosti, ke kontrole, jak vzniká jejich cena. „Proč my vyvážíme elektrickou energii na burzu do Lipska, kde ji zase dražší kupujeme? To jsou legitimní otázky. My jsme elektricky soběstační, ale elektřina nás stojí více, než ve státech, kam energii dovážíme,“ poznamenal. A vyjmenoval nástroje některých zemí, které vnímá jako legitimní v mimořádné situaci, ve které se nejen Česká republika nachází. Například kontrola procesu výroby, distribuce a obchodu, nákupu i prodeje energií nebo dočasné snížení DPH.

Vymezujeme se vůči totalitám s cenzurou a děláme totéž salámovou metodou

Poslanec hnutí ANO také nedávno na sociální síti vyjádřil obavy, aby nedošlo ke zneužívání současné situace: „Obávám se, aby se válka na Ukrajině, podobně jako před tím covid, nestala záminkou pro různé podivné změny, které před tím neměly takovou podporu, tu pro více Green Dealu, jinde k rychlému zavedení eura, nebo k hlubšímu propojení EU či k intenzivnější cenzuře a větší moci elfů (což se koneckonců už vlastně děje). Vše se dá bohužel zneužít…“ napsal. Redakci proto zajímalo, o jaké konkrétní obavy se jedná. „To je vždycky bohužel taková druhá strana mince. V momentě, kdy nastane velká událost, velká krize, bezprecedentní situace, jakou je covid i válka, tak to samozřejmě magnetizuje nápady, které by se za normálních okolností hůře komunikovaly,“ sdělil s tím, že asi nejvíce je to vidět u cenzury.

„To je za mě špatně, protože my se vymezujeme vůči totalitám a zemím, kde funguje cenzura, a nemůžeme dělat totéž u nás salámovou metodou. Nelze se vymezit jen vůči některým názorům. Nyní je to pronásledování za adoraci ruského útoku, pak bude trestné nebo postižitelné adorování Ruska, pak Rusů, což už je kousek od kolektivní viny. A kdo bude zpochybňovat New Green Deal, bude na černé listině, stejně jako za jiný názor na manželství pro všechny nebo za názor, že existují jen dvě pohlaví. Je to velmi nebezpečná cesta a u nás začíná něčím, co je myšleno dobře, protože jsme v emociální situaci, ale až se uklidní, bude to rozjeté jako sněhová koule. A pokud s sebou vezme další věci a témata, už se těžko zastavuje,“ řekl Nacher. U cenzury, na což upozorňuje dlouhodobě, to považuje za stejně nebezpečné jako zavedení eura, které by republiku připravilo o českou korunu.

Válka ukázala potřebu energetické a potravinové soběstačnosti

Potvrzením jeho slov má být to, co ukázala krize samotná. „Válka ukázala, že v momentě, kdy jsme energeticky závislí na nějaké zemi – v tomto případě na ruském plynu a dodávkách ropy, tak ve chvíli nějakého konfliktu je to nebezpečné. Poučení vidím ve směřování k přirozenému běhu věcí – tedy že bychom jako Česká republika měli být energeticky soběstační, což se odráží nejen na ceně. Je překvapivé, že energie je u nás dražší než v Polsku nebo na Slovensku. Zrovna tak soběstační bychom měli být v potravinách. To je základní poučení, které se ukázalo v posledních třech letech,“ uvedl Patrik Nacher. Vyústěním z krizí je podle něj přirozený vývoj, nikoliv revoluční změny, které podle jeho názoru žádné ekonomické ani logické opodstatnění nemají. „Takže z toho vyplývá, abychom maximalizovali energetickou soběstačnost a racionalizovali pohled na New Green Deal.“

Dále vysvětlil, že k New Green Dealu se každá země může vydat jinou rychlostí. Jinak země, které mají moře, leží v oblastech, kde celý rok svítí slunce nebo je větrno a jinak suchozemské země, které jsou v mírném podnebném pásmu, nemají moře a roviny a naopak mají hory… „Náš energetický mix bude originál a jiný, než v jiných státech, které se mohou v Green Dealu posunout rychleji. Tohle ukazuje, že se máme vydat svojí cestou a svým tempem, abychom se nezavázali k něčemu, co se ukáže jako nesplnitelné,“ řekl Patrik Nacher.

Racionalita se vytrácí

Nesouhlasí ani s eurokomisařkou Věrou Jourovou, která prohlásila, že je třeba zelenou dohodu uspíšit. „Já myslím, že ne, protože není racionální ani splnitelné se v jedné chvíli zbavit uhlí, zpochybňovat jádro, spalovací motory a do toho se odstřihnout od ruského plynu. To není možné, krize podle mě ukázala, že se máme chovat racionálně, nikoliv na efekt. Mám pocit, že některé věci prohlašujeme na efekt a racionalita se vytrácí,“ dodal poslanec.

Vyzval proto vládu s tím, že řešení vnitrostátních problémů týkajících se cen energií, služeb, pohonných hmot a všeho ostatního – má být prioritou této vlády, a to ve spolupráci s opozicí. „A rozhodně to neznamená rezignaci na aktuální řešení problémů na Ukrajině a pomoci Ukrajincům. Vláda v tomto podceňuje situaci, která u nás panuje. Spíše bych řekl, že mě mrzí, že naše apely, dokonce to není ani kritika – je právě vnímána často těmi nálepkami, které mě mrzí a které mi vadí a štvou. Když apelujeme, aby řešili i tyhle věci, dostaneme nálepku, že zatímco se stovky kilometrů od hranic umírá, my řešíme ceny benzínu. S takovou zkratkou nesouhlasím,“ dodal Patrik Nacher.



