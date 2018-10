Poslankyně se neudržela: Soudružky z České ženské lobby za mě nemluví, ale vyřvávají tu i za mé peníze z našich daní!

Profesor Piťha tvrdí, že nás Istanbulská smlouva uvrhává do nesvobody. Na první pohled to podle kněze není vidět, ale když Istanbulskou smlouvu čteme s vědomím, co obsahují i další dohody, které lze s Istanbulskou smlouvou propojit, vyjde nám, že se blíží období nadvlády fanoušků gender a homosexuálů. Budou nám údajně vládnout skrze „zvrácené zákony“. „Dokonale zvrácené zákony, které se u nás mají zavést, a v několika zemích už zavedeny jsou, jsou namířeny proti tradiční rodině,“ prohlásil kněz. „Jsou to neomarxisté, o čemž se mluví, a neonacisté, o čemž se cudně mlčí,“ pokračoval.

Na tato tvrdá slova zareagovala Česká ženská lobby. Podala na kněze Piťhu trestní oznámení. Pan profesor se podle dam dopustil trestného činu šíření poplašné zprávy. „Ani jedno ze zmiňovaných Piťhových tvrzení se nezakládá na pravdě. Nic podobného z Istanbulské úmluvy ani z její důvodové zprávy nevyplývá,“ okomentovala Piťhova slova předsedkyně České ženské lobby Eliška Kodyšová. „Katoličtí kněží by v souladu s křesťanskými hodnotami měli místo šíření paniky raději řešit vlastní skandály se sexuálním obtěžováním uvnitř své církve a podporovat opatření, která podobnému násilí předcházejí. A pomáhat skutečnou osvětou,“ uvedla ředitelka České ženské lobby Hana Stelzerová. Jejich vyjádření přinesl server iDnes.cz.

Jenže do slovního souboje se zařadila další dáma - poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková, která nenechala na České ženské lobby niť suchou. Zdůraznila, že tato lobby ani náhodou nemluví za ni, zato mluví i za její peníze, resp. za peníze všech daňových poplatníků. Pokud chtějí vyhlašovat své nesmysly, mají tak ženy patřící k lobby činit za své.

„Svatováclavské kázání prof. Piťhy jsem zde sdílela už minulý týden. Souhlasím s ním nejen jako katolík, ale především jako žena, které na rodině záleží. Mluvil i za mě. Naopak soudružky z České ženské lobby za mě nemluví - zato však zjevně své pomýlenosti vyřvávají i za mé peníze z našich daní. Samozřejmě, nemají šanci uspět - naštěstí. Předpokládám a doufám, že se naopak panu profesorovi budou muset omluvit. Ale jejich agresivní a sprosté chování mě jen utvrdilo v rozhodnutí, že budu proti Istanbulské úmluvě hlasovat za všech okolností," zdůraznila členka Sněmovny v prohlášení na sociální síti Facebook.

O slovo se ovšem nepřihlásily jen ženy, ale také režisér Jan Hřebejk nebo předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Politik na jedné straně odsoudil snahu České ženské lobb kriminalizovat kázání kněze. Jenže profesoru Piťhovi zasadil také ránu. „Na místě je rozhořčený nesouhlas a žádost o omluvu, neboť pan profesor hrubě dezinterpretoval Istanbulskou úmluvu. Ale kriminalizovat kázání??!Kdy začneme kriminalizovat projevy v Parlamentu? A kdy na demonstracích? Vzpamatujme se!" žádal Kalousek.

Hřebejk to viděl stejně.

Expremiér Mirek Topolánek český národ požádal, aby profesora Piťhu nehodnotil jen podle jedné promluvy, ale podle jeho celoživotního díla, které zahrnuje i boj za svatořečení Anežky české. Zejména dámy Topolánek požádal, aby neblbly.

Bloger Petr Paulczyňski zvolil ještě ostřejší slova. „Česká ženská lobby podala žalobu na pana Piťhu. Kdybych mohl, napsat co si o těch krávách myslím, dostal bych 30 denní ban," napsal.

Psali jsme: Bouřlivé vystoupení Václava Klause: Byl dán impuls k rozředění národních států migrací ze zemí mimo Evropu! Když kandidát vyleze z kontejneru... Miloš Zeman se vyřádil na sociální demokracii Babišova vláda může mít problémy. Zaznělo, co může nastat po senátních volbách Kardinál Duka podpořil profesora Piťhu, pronásledovaného ženskou lobby

