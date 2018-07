Poslední Sorosova bitva vzplála. Začal rozdělovat statisíce na politickou likvidaci Donalda Trumpa

Soros, též přezdívaný „král neziskovek“, prostřednictvím své nadace Open Society Foundations podporuje stovky neziskových organizací, které mají v popisu práce šíření levicové agendy. Přes zjevné důkazy o snahách Sorose ovlivňovat politické dění však brzy osmaosmdesátiletý Soros svůj vliv bagatelizuje. Přitom zejména od vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách v roce 2016 se často hovoří o Sorosových aktivitách, které směřují proti vůdci Spojených států.

Americká média nyní píšou o projektu „Not One Penny“, který brojí proti Trumpově daňové reformě. Jak napsal deník The Washington Post, projekt cílí na bílé voliče s nižším vzděláním, kteří sice volili Trumpa, ale nestaví se příliš pozitivně vůči jeho návrhům daňových škrtů. Někteří z nich se domnívají, že je reforma šita na míru pouze velkým firmám a bohatým a nižší střední třídě nic pozitivního nepřinese.

Celý text v angličtině je ZDE.

Samotný prezident označuje své návrhy na snížení daní za největší v americké historii a v podobném duchu hovoří všichni jeho spolupracovníci. Demokrati a s nimi spřízněná levicová mainstreamová média však pro snižování daní velkým korporacím pochopení nemají a proti daňové revoluci, která má vstoupit v platnost v roce 2025, bojují všemi možnými způsoby. Jak píše americký server Western Journal i další média, do kampaně proti návrhům Trumpovy administrativy se prostřednictvím finanční podpory zapojil také zmiňovaný Soros.

Western Journal konkrétně cituje nevládní neziskovou organizaci Capital Research Center, která upozorňuje na přímé propojení projektu Not One Penny a miliardáře Sorose. „Mezi příznivce a podporovatele tohoto projektu patří velké množství lidí a uskupení financovaných Sorosem. Patří mezi ně například Demos, MoveOn.org, People for the American Way, Public Citizen a mnohé další. Viceprezident Capital Research Center Matthew Vadum prozrazuje bližší podrobnosti.

„Not One Penny je vlastně součástí aktivit projektu Sixteen Thirty Fund, který od Sorose inkasoval finanční podporu ve výši 400 000 dolarů. A to prostřednictvím nadace Tides Foundation, která od amerického filantropa maďarského původu na své účty dostala částky ve výši několika milionů dolarů“ cituje Western Journal Vaduma a přidává rovněž vyjádření mluvčího Open Society Foundations Thomase Watsona, který Sorosovu finanční podporu projektu i přes zmíněné důkazy odmítá.

autor: pro