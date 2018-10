Poslední pražský starosta z TOP 09 odstupuje. Nevyřešil prý problémy s opilci

V minulých letech byla Praha považována za baštu TOP 09. V roce 2010 strana zdejší volby vyhrála, o osm let později je však všechno jinak. Předseda TOP 09 nedokázal na velkém magistrátu zvítězit ani v koalici s hnutím STAN a dalšími subjekty a strana ztratila pozice i v některých městských částech. Je to vidět třeba na Praze 1, kde v roce 2010 TOP 09 získala 31 procent hlasů, ale o osm let později už to bylo jen 12 procent.

„Samozřejmě že z volebního výsledku vyvodím osobní odpovědnost. Ještě dnes rezignuji na funkci předsedy naší regionální organizace. O tom, jak po volbách postupovat dál, se bude rozhodovat už pod vedením někoho jiného,“ řekl Aktuálně.cz Lomecký.

Politik uznal, že mu voliči spočítali jeho neúspěchy. Nepodařilo se mu uspokojivě vyřešit problémy s ubytovací službou Airbnb nebo problémy s opilci v ulicích centra hlavního města. Může v tom hrát roli i to, že městští policisté raději rozdávají botičky na auta, než aby dbali na pořádek v ulicích. Lomecký vyjádřil pro nespokojenost voličů pochopení, ale jedním dechem dodal, že pro řešení těchto problémů schází opora v zákonech. Pokud někdo slibuje, že to dokáže lépe, než to bez oné opory v legislativě dokázal Lomecký, končící starosta mu přeje úspěch.

„Lomecký byl vždy výrazným starostou. A i v posledních měsících se několikrát dostal na obrazovky a přední strany regionálních médií, často však ne v příliš pozitivním světle. Ať už kvůli tomu, že obhajoval kontroverzní zákaz cyklistů v centru města, či proto, že obvinil vyšetřovatele privatizace bytu v centru Prahy ze spiknutí s Davidem Bodečkem, který oznámení k prošetření tohoto případu podal. Hlavním důkazem spiknutí měla být podle Lomeckého skutečnost, že oba muži patří do stejné gay komunity. Později se ukázalo, že se obvinění Lomeckého nezakládají na pravdě, a Bodeček nakonec ve volbách do zastupitelstva Prahy 1 úspěšně kandidoval za Piráty,“ doplnil server.

