Pošlete místo muže ženu, žádala prý Leyenová některé země

Česká europoslankyně Danuše Nerudová před časem upozornila, že předsedkyně nové Evropské komise Ursula von der Leyenová bude v Evropském parlamentu těžko obhajovat to, že v komisi sedí jen pět žen, protože bude složitě vysvětlovat, že takové těleso bude věnovat stejnou pozornost problémům mužů i žen.

Většina zemí EU nabídla do komise jen mužské kandidáty. Platí to i o Česku, které do komise nominovalo dosavadního ministra průmyslu a obchodu za STAN Jozefa Síkelu. Nerudová v rozhovoru pro DVTV prohlásila, že premiér Petr Fiala snad ví, co dělá, když postupuje takto, ale stále dokola naznačovala, že nerozhodl správně, protože kdybychom na místo českého eurokomisaře navrhli jak muže, tak ženu, Nerudová je přesvědčena, že bychom dostali silnější portfolio.

Anketa Ohrožuje vláda Roberta Fica demokracii na Slovensku? Ohrožuje 6% Neohrožuje 92% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 15032 lidí Věřím, že to … jak pan premiér vyjednává, tak nás dovede k tomu silnému portfoliu, které si pan premiér přeje. ODS jasně prokazovala nevůli nominovat jakoukoli ženu. STAN tady předvídal tu situaci, že bude přetlak mužů, což se potvrdilo, takže STAN se domníval, že když bude nominovat dva kandidáty, tak máme šanci získat silnější portfolio. A teď se ukazuje, že kdo přijde s nominací muže a ženy, tak zřejmě tu šanci získat silnější portfolio bude mít. Ale já znovu říkám, že my nevíme, jak pan premiér vyjednává, a pevně věříme, že ta taktika a strategie, kterou zvolil, tak nás dovede k tomu, že dostaneme portfolio, které jsme si představovali,“ nechala se slyšet Nerudová v DVTV.

„Ona má obrovský problém předstoupit před Evropský parlament s pěti ženami v komisi a tvrdit, že tato komise bude zastupovat všechny voliče v Evropě, když tam bude jenom pět žen,“ vyjádřila svůj názor Danuše Nerudová.

Sama Leyenová dopředu oznámila, že by ráda dosáhla v komisi vyrovnaných počtů obou pohlaví, tedy aby budoucí komisi tvořilo 13 žen a 13 mužů.

Nerudová varovala, že Leyenová sice může ustoupit a smířit se s tím, co členské státy navrhly, ale také může postupovat jinak. Může odmítnout všechny kandidáty jako celek a čekat na nové návrhy, nebo může tlačit na jednotlivé členské státy, aby vedle mužských kandidátů navrhly i ženy. A server Politico napsal, že právě tato poslední varianta se teď naplňuje.

„Bohužel je rovnost mezi ženami a muži stále vnímána jako volitelná nebo jako něco jednorázového,“ řekla Jéromine Andolfatto, referentka pro politiku a kampaně v Evropské ženské lobby.

Na znamení, že von der Leyenová tvrdě tlačí na to, aby se co nejvíce přiblížila paritě, Belgie v pondělí uvedla, že pošle komisařku, zatímco Rumunsko souhlasilo s výměnou navrženého komisaře za ženu. Tři diplomaté, kteří hovořili s POLITICO, uvedli, že von der Leyenová vyvíjela nátlak na nejméně pět menších zemí EU, včetně Slovinska a Malty, aby zvážily nahrazení mužských kandidátů ženskými kandidátkami.

Končící česká eurokomisařka Věra Jourová v této snaze von der Leyenovou podporuje. „Ukázalo se velmi užitečné mít v kolegiu vyvážené zastoupení žen a mužů a bylo velmi prozíravé o to žádat,“ řekla Jourová.

Von der Leyenová podle serveru vyzvala Maltu, aby navrhla prodloužení mandátu své současné eurokomisařce Heleny Dalliové, místo aby vyslala Glenna Micallefa, muže, kterého navrhl maltský premiér Robert Abela. Tuto situaci potvrdili server Politico dva diplomaté. Ale Abela nezměnil svůj názor na vyslání Micallefa, protože „to by podkopalo jeho autoritu“, řekl třetí diplomat EU.

Server Politico napsal, že obecně platí, že nominace do Bruselu častěji vychází z vnitrostátních potřeb jednotlivých států. Některé politiky se národní vlády snaží vyslat do Bruselu proto, aby je tam odklidily.

„EU má zákonnou povinnost zajistit rovnost mezi ženami a muži a uplatňovat gender mainstreaming v politikách EU. Tohoto cíle nelze dosáhnout bez rovného zastoupení žen na nejvyšších rozhodovacích pozicích a je načase, aby si to členské státy plně uvědomily,“ poznamenala k tomu Andolfatto z Evropské ženské lobby.

„Vaše vedení při dosahování genderově vyvážené komise v minulém volebním období bylo přelomovým krokem, který nastavil nový standard pro správu v rámci EU i mimo ni,“ napsala minulý týden Evropská ženská lobby v otevřeném dopise von der Leyenové a vyzvala ji, aby stála za svým.

„Nepřetržité úsilí o tuto rovnováhu je klíčové, zvláště nyní, když jsou práva žen v různých částech světa ohrožena,“ napsalo zastřešující sdružení organizací pro práva žen.

Server Deutsche Welle tvrdí, že se Leyenová svého snu sestavit genderově vyváženou komisi zatím nevzdala.

Podle Elizabeth Kuiperové z European Policy Centre je v sázce víc než jen optika. Jde o skutečnou moc a politiku, řekla a popsala chování členských států jako „šokující“ v písemném prohlášení zaslaném v pondělí DW.

Sophia Russacková, výzkumnice z Centra pro evropská politická studia, pak varovala, že Leyenová by si mohla svým tlakem na vlády zavařit, protože pak by s nimi během funkčního období nemusela nacházet společnou řeč.

